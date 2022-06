Fichajes 2022: Goleador mexicano habría convencido a Carlos Vela de no llegar a la Liga MX

La controversia alrededor de las decisiones de Carlos Vela sobre su carrera no cesan, y es que el futbolista mexicano ha dejado de ser criticado en más de una ocasión por sus decisiones de no priorizar su talento para el futbol sobre su fanatismo hacia el baloncesto, pues ese habría sido uno de los factores principales por el que decidió llegar a la Major League Soccer y dejar el balompié de Europa cuando se encontraba en el mejor momento de su carrera.

Por lo que la renovación de Vela con el LAFC, la cual se tiene prevista para que dure al menos hasta el final de la temporada 2023 de MLS, no fue la excepción y provocó la reacción de sus fanáticos y especialistas, pues su reciente firma de extensión de contrato con Los Ángeles FC, cuando tenía propuestas de diversos campeonatos más competitivos ocasionó de nuevo críticas en su contra.

Y es que de acuerdo al Campeón del Mundo 2005 de la Sub-17 recibió múltiples ofertas tanto del fútbol mexicano, así como el europeo. Pero esta decisión de continuar en Estados Unidos no la hizo solo, pues el tricolor confesó que comentó su situación con varios de sus amigos, entre ellos el controversial, Javier “Chicharito” Hernández, quien le sugirió quedarse en la MLS para que pudieran seguir cerca y continuar con su rivalidad en la liga.

“Cuando estábamos en negociaciones con LAFC teníamos pláticas y él me deseaba que fuera feliz con lo que decidiera, que buscara lo mejor para mí y para mi familia, pero que le gustaría seguir teniéndome aquí en la MLS para tener esa rivalidad contra él y LA Galaxy. Aunque no nos veamos mucho y no pasemos tanto tiempo juntos, saber que hay gente cercana a ti siempre te da tranquilidad”, aseguró en conferencia de prensa.

Cabe recordar que Hernández todavía cuenta con contrato con el LA Galaxy, por lo que, con la renovación de Vela, estos se alistan para verse de nuevo como rivales el próximo viernes 8 de julio en cancha del Bank of California Stadium, casa de Vela y Los Ángeles FC. Esta edición de El Tráfico será uno de los encuentros más esperados de la temporada, pues el LAFC peleará por quedarse en lo más alto de la Conferencia Oeste, mientras que LA Galaxy necesita con urgencia los triunfos para escalar posiciones y salir del sexto puesto que ocupan en estos momentos.