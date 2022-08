El Comisionado de la MLS reveló que están viendo la posibilidad de no tener a México como rival en el Juego de Estrellas.

La MLS analiza cerrarle las puertas a la Liga MX y no invitarlos al All-Star Game para 2023

Después de que la Liga MX cayera de nueva cuenta ante la MLS y la liga norteamericana presumiera una vez más su poderío en América del Norte, en la Major League Soccer estarían analizando no volver a invitar al balompié mexicano al All-Star Game, así lo dejó entrever Don Garber, el Comisionado la MLS en una entrevista para ESPN, esto después de disputarse la segunda edición de este evento.

“No estoy seguro de que necesitemos esto para el siguiente Juego de Estrellas, ya veremos cómo va esto cuando D.C. United sea el anfitrión, pero no estoy muy seguro que suceda”, dio a conocer esta sorprendente noticia, quien al parecer no está tomando en cuenta el arraigo que tiene en futbol mexicano en tierras estadounidenses, pues para él ya es más que suficiente los torneos que comparten como la Campeones Cup.

Este cotejo reúne al campeón de la MLS con el de la Liga MX, así que este año chocarán Atlas ante New York City y que se disputará en Yankee Stadium el 14 de septiembre, por lo que ya se alistan para esta edición que promete entregar un gran combate en el terreno de juego, esto mientras sigue la disyuntiva sobre si la MLS ya se encuentra o no al nivel de la Liga MX, pues se mantienen en constante pelea.

La MLS no quita el dedo del renglón y buscan atraer al público mayormente hispano al futbol estadounidense brindando un espectáculo fuera de lo normal, por ello llegó el Juego de Estrellas, el cual ha sufrido diversos cambios a lo largo de su historia que se remonta a 1996, donde los mejores jugadores de ambas conferencias de la MLS se enfrentaban, pero el formato cambio hasta llegar a enfrentar a la Liga MX.