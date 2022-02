A pesar de que en repetidas ocasiones el mexicano Carlos Vela ha revelado que el jugar futbol para él sólo es un trabajo, sus actuaciones tanto en la Selección Mexicana como en todos los equipos en los que ha militado ha provocado que millones de aztecas se emocionen con él, como es el caso de su compatriota, Daniel Suárez, quien es piloto de la máxima categoría de NASCAR Cup, y quien se dijo gran admirador de su paisano.

En un encuentro entre el volante y el atacante del LAFC, Vela se mostró contento al coincidir con Suárez quien tuvo un emotivo encuentro con su paisano en su visita a Los Ángeles, así lo revelaron las redes sociales del famoso serial del deporte motor, en donde el originario de Monterrey, Nuevo León arrancará una temporada más arriba de uno de los bólidos que engalanará el óvalo californiano.

Por ello, Daniel decidió obsequiarle un casco al ex jugador del Tri, pero que tiene un significado más que especial pues cuenta con un diseño alusivo al Día de Muertos, lo cual es una de las festividades más reconocidas a nivel mundial de la cultura mexicana, y ante esto, Vela correspondió el detalle con uno de los jerseys que utiliza con el dorsal 10 en su escuadra, además de unos zapatos de juego.

Este encuentro se dio a conocer por parte de las redes sociales de NASCAR, en donde los aztecas lucieron muy relajados y felices por conocerse, pero fue Suárez el que habló con la prensa sobre lo que significa este momento para él: “Es el diseño más especial que he tenido en cascos. He tenido varios diseños. Este es el más especial en años. Cada persona en México entenderá lo que significa. El color, la cruz, las flores, la boca que hice. Es muy especial por mí. Es el impacto que quiero mostrar. He estado aquí por 10 años, pero esto es especial para mí”.