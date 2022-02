A pesar de que parecía que todo se estaba acomodando en su vida personal, el mexicano Javier “Chicharito” Hernández volvió a las andadas y estalló contra un fan que lo cuestionó por su aspecto físico, pues aseguraba que se le ve viejo, ya que es real que se ve más grande de la edad que tiene, pues a sus 33 años ya posee diversas arrugas y marcas en la cara, lo que avejenta su apariencia.

Situación que ocasionó la molestia del canterano de las Chivas de Guadalajara, pues este cuestionamiento provocó que lanzara un insulto al seguidor que le preguntó sobre esta situación, ya que esta no es la primera vez que le hacen dicho comentario, pues en algunas de sus fotografías fans le han hecho dicha observación, pero no fue hasta que en este Instagram live decidió hablar al respecto.

"A lo mejor ya me veo viejo, obviamente si ves una foto mía de 15 años a como estoy ahorita, pues obvio que me veo viejo, no carnal? Jajaja pin… gente", comentó el Chicharito en una transmisión en vivo desde sus redes sociales, lo que ocasionó que tuviera diversas reacciones al respecto, pues muchos aseguran que sigue sin ejercer la humildad, algo que ya se remontaría a la Copa del Mundo de 2018.

Y es que su amistad con el controversial Diego Dreyfus le ha traído a Hernández este tipo de declaraciones, pues ha dejado los filtros a un lado, y eso ha derivado en críticas de sus detractores y hasta de sus propios aficionados, quienes no dejan de interactuar con él en lo que ha sido su regreso a las redes sociales, pues desde su ruptura con Sarah Kohan no había estado tan activo en sus diversas plataformas.