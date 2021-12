Los estadounidenses Derrick Lewis y Chris Daukaus afrontarán un nuevo desafío en la categoría de peso pesado cuando se enfrenten este sábado 18 de diciembre en el marco del combate estelar del UFC Vegas 45. La nueva edición del UFC Fight Night se llevará a cabo en el UFC Apex, que se encuentra ubicado en Las Vegas, Nevada.

Lewis, que se ubica en la tercera posición del ranking de la división, pretende regresar a la victoria luego de haber sido derrotado por Ciryl Gane en su última presentación en el octágono, que se desarrolló el pasado 7 de agosto. Hasta el momento, el oriundo de Nueva Orleans, de 36 años, acumula 25 victorias y ocho caídas en el transcurso de su carrera.

Daukaus, por su parte, busca extender el invicto que mantiene desde el comienzo de su trayectoria en la UFC, donde consiguió el triunfo en las cuatro peleas que protagonizó hasta el momento. En este escenario, el nacido en Filadelfia, de 32 años y séptimo del escalafón de los pesos completos, venció a Shamil Abdurakhimov el reciente 25 de septiembre.

Cartelera completa del UFC Fight Night

Estelares

Peso Pesado: Derrick Lewis vs. Chris Daukaus

Peso Welter: Stephen Thompson vs. Belal Muhammad

Peso Paja: Amanda Lemos vs. Angela Hill

Peso Gallo: Raphael Assunção vs. Ricky Simon

Peso Ligero: Diego Ferreira vs. Mateusz Gamrot

Peso Pluma: Cub Swanson vs. Darren Elkins

Preliminares

Peso Mediano: Dustin Stoltzfus vs. Gerald Meerschaert

Peso Gallo: Raoni Barcelos vs. Victor Henry

Peso Pesado: Justin Tafa vs. Harry Hunsucker

Peso Mosca femenino: Sijara Eubanks vs. Melissa Gatto

Peso Pluma: Charles Jourdain vs. Andre Ewell

Peso Gallo femenino: Raquel Pennington vs. Macy Chiasson

Peso Pesado: Don'Tale Mayes vs. Josh Parisian

Peso Ligero: Jordan Leavitt vs. Matt Sayles

Derrick Lewis vs. Chris Daukaus: ¿cuándo y a qué hora ver el UFC Fight Night?

El combate Derrick Lewis vs. Chris Daukaus se llevará a cabo este sábado 18 de diciembre, en el UFC Apex de Las Vegas, por la nueva edición del UFC Fight Night.

Horario por país de las estelares

México: 18:00 horas

Costa Rica: 18:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

Panamá: 19:00 horas

Perú: 19:00 horas

Bolivia: 20:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

Argentina: 21:00 horas

Brasil: 21:00 horas

Chile: 21:00 horas

Paraguay: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

España: 01:00 horas (domingo 19 de diciembre)

Estados Unidos: 16:00 horas PT y 19:00 horas ET

Horario por país de las preliminares

México: 15:00 horas

Costa Rica: 15:00 horas

Colombia: 16:00 horas

Ecuador: 16:00 horas

Panamá: 16:00 horas

Perú: 16:00 horas

Bolivia: 17:00 horas

Venezuela: 17:00 horas

Argentina: 18:00 horas

Brasil: 18:00 horas

Chile: 18:00 horas

Paraguay: 18:00 horas

Uruguay: 18:00 horas

España: 22:00 horas

Estados Unidos: 13:00 horas PT y 16:00 horas ET

Derrick Lewis vs. Chris Daukaus: ¿qué canal transmite el UFC Fight Night?

Las peleas preliminares y estelares se podrán ver EN VIVO y ONLINE desde Latinoamérica a través de la plataforma de streaming, Star+. En Estados Unidos, serán emitidas EN DIRECTO por ESPN+, mientras que se podrán seguir desde España por DAZN.