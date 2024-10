La UFC se caracteriza por generar grandes rivalidades y una que ha surgido en el último tiempo enfrenta a México con Argentina. Las protagonistas son Tracy Cortez y Ailín Pérez con una historia que tiene meses de antigüedad y que en las últimas horas sumó un capítulo más. La sudamericana le volvió a poner picante a la situación y desafió a pelear directamente a su ‘enemiga’.

En una entrevista exclusiva con Bolavip, Ailín fue clara con lo que piensa sobre la mexicana y le mandó un fuerte mensaje. Pero claro, para entender el porqué de esta bronca hay que ir al inicio de la historia, que ya se puso más que interesante.

Todo comenzó en julio, cuando Cortez se enfrentó a Rose Namajunas en una de las peleas más importantes de su vida que sufrió un imprevisto que no estaba en los planes de nadie. A la hora de subirse a la balanza para dar el peso, Tracy se tuvo que cortar el pelo para poder pasar de manera exitosa y la imagen dio la vuelta al mundo.

Lo que sucedió, fue que Ailín aprovechó el momento para criticar a Cortez y fue muy dura. “WOW, Cortez realmente tuviste que cortarte el pelo para dar el peso. Se te concedió una oportunidad increíble de ser un evento principal contra una excampeona de UFC y apenas lo lograste. Que desperdicio de oportunidad, estás demostrando tu falta de preparación para un momento tan importante”, había publicado en su momento criticando a su colega.

Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío y por eso Tracy tuvo su momento para desquitarse. El pasado sábado 28 de septiembre, Pérez se enfrentó a la rusa Dariya Zheleznyakova y se quedó con la victoria en el primer round con una buena sumisión, pero la imagen más impactante se pudo observar el día anterior, cuando se vio a la argentina en un estado preocupante a la hora de subirse a dar el peso. Aún así, no lo consiguió y quedó excedida por 300 gramos.

El video del pesaje de Ailín Pérez que preocupó a todo el mundo

Fue entonces que Cortez salió a atacar y de manera irónica le dijo que Ailín que no se preocupe por el castigo recibido de la pérdida del 20% de la bolsa, ya que iba a recuperar el dinero con la venta de contenido para mayores que lleva adelante la argentina como trabajo adicional: “El OnlyFans te ayudará con esa deducción del 20%”.

El mensaje que Ailín Pérez le envió a Tracy Cortez

“Mira, a mí me la pela Cortez. Si ella quiere pelear conmigo yo estoy sin rival… Ella ya peleó en 35 (135 libras o 61kg) y por ella prometo dar el peso. Así que nada, si ella tiene aguante que suba a las 35 devuelta y que me enfrente porque estoy sin rival. Y sino que deje de hablar de mí, yo no le voy a dar prensa a una don nadie. Se quiere colgar de mí y si quiere seguir hablando… Bueno, que se meta a pelear, que tanto. Esto es UFC, ¿nos pagan por pelear? Bueno, contrato”, sostuvo Pérez en exclusiva con Bolavip.

Lo que resta esperar ahora es ver si, efectivamente, se pueden llegar a ver las caras en un futuro ya que no están en la misma división y, como lo explicó Pérez, la argentina debería bajar o bien la mexicana subir. Esto se puede llegar a arreglar aunque tengan objetivos distintos y no se descarta para nada que en 2025 se saquen las ganas dentro del octágono.

Entrevista completa a Ailín Pérez con Bolavip