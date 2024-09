Alexa Grasso, la campeona mexicana de UFC, de su desaire a Valentina Shevchenko a su gran mensaje a los jóvenes

Si hay una atleta importante en el mundo, esa es Alexa Grasso. La campeona del peso mosca de la UFC se ha convertido en una verdadera leyenda de este deporte y eso le ha traído, por consecuencia, el transformarse en una referente para millones de persona que sueñan con conseguir algo de lo que obtuvo la artista marcial de 31 años.

Nació en Guadalajara, pero todo un país se siente identificado con ella. Este sábado 14 de septiembre, Alexa estará presente en La Esfera de Las Vegas para exponer su cinturón de las 155 libras ante Valentina Shevchenko, la estrella que ha sido capaz de generar la primera trilogía femenil en la historia.

En este diálogo exclusivo con Bolavip, Alexa se encarga de dejar un mensaje para las futuras generaciones que tanto la escuchan e intentan seguir sus pasos. A su vez, entregó una respuesta para Shevchenko, quien se encarga de repetir una y otra vez que no respeta a Grasso como una verdadera campeona, porque entiende que en la segunda contienda fue robada.

Grasso sabe que tiene una gran oportunidad para dejar atrás todo tipo de dudas que muchos buscan instalar sobre ella. Por eso, explicó cómo fue su preparación y que tipo de ajustes hizo para vencer a Valentina. Las claves de la lucha estarán la estrategia de una y otra, ya que ambas son muy fuertes para el striking y la lucha, por lo que los pequeños detalles inclinarán la báscula de manera muy sutil.

¿Cómo terminaron las peleas anteriores entre Alexa Grasso y Valentina Shevchenko?

En marzo de 2023, Alexa hizo historia en el deporte, se transformó en la primera campeona mexicana femenil y marcó un hito nunca antes visto tras someter a Shevchenko con una mataleón que dejo a la actual retadora sin ninguna posibilidad de liberarse.

La historia continuó en septiembre y allí Shevchenko llegaba con hambre de revancha. Fue un combate muy cerrado en el que ambas demostraron que pueden dominar la división por muchos años y, por eso, los jueces no se terminaron de decidir por ninguna, por lo que el resultado final fue un empate y el título quedó en manos de la campeona. Se viene la gran definición de esta trilogía y todo puede pasar.

Entrevista completa a Alexa Grasso con Bolavip

-¿Cómo te gusta dar a entender que lo que te ganaste es fruto de tu trabajo y constancia durante años?

-Bueno pues nada, siempre ha sido tratar de demostrarles eso, ¿no?, el ejemplo del trabajar duro, la disciplina, la resiliencia… Mi carrera no es perfecta, he tenido subidas, bajadas, no hago todo perfecto. Pero lo que sí hago perfecto es que nunca me rindo, siempre estoy en el gimnasio, siempre estoy ahí y, pues, si puedo ser una gran motivación para los niños, mujeres y todas las personas que quieran entrenar para mi es algo superpadre.

-¿Qué te genera que Shevchenko no muestre respeto hacia ti?

-La verdad, no me importa lo que diga. Al final, lo más importante para mi es la pelea. Para cada combate tratamos de mejorar muchas, tratamos de incorporar otras nuevas…

