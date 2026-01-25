Había una enorme expectativa sobre lo que podía llegar a suceder este sábado 24 de enero en el UFC 324 que protagonizaron Paddy Pimblett y Justin Gaethje. El inglés y el estadounidense se enfrentaron buscando un nuevo campeón interino del peso ligero y dicho trono terminó quedando en manos del norteamericano tras lograr un contundente dominio que le generó daños muy visibles a The Baddy.

Desde el primer round que intercambiaron golpes, casi que dejando el desenlace a manos del destino, porque ninguno de los dos daba un paso hacia atrás. Así transcurrieron los cinco asaltos que duró la pelea, de los cuales hubo cuatro de dominio y castigo por parte de Gaethje hacia Pimblett.

La dura imagen del rostro de Paddy Pimblett

Paddy lució heridas por varias partes de su rostro, incluyendo cortes en la boca, los párpados y la rotura de nariz, la cual le originó un enorme flujo de sangre que hacía más violenta la imagen. De todas maneras, el inglés pudo terminar de pie el combate a pesar de ser derribado y castigado duramente en más de una ocasión y se mostró orgulloso de haber caído ante una leyenda como Gaethje.

Paddy Pimblett terminó muy herido su pelea ante Justin Gaethje en UFC 324. (X)

Al tratarse de daños espectaculares e impactantes, pero lejos de ser graves, lo que sigue para Paddy es descansar, reposar las zonas heridas y dejar que la cicatrización cumpla con lo suyo. En ese sentido, se imagina un retorno pronto a la acción para intentar dejar atrás esta derrota lo más rápido posible.

Lo más importante para Pimblett no pasa por los daños secundarios que están escritos cada vez que se sube al octágono, sino porque perdió la enorme oportunidad de proclamarse como monarca de las 155 libras y enfrentar a Ilia Topuria en el futuro, en lo que era la pelea más esperada por todos los amantes de las artes marciales mixtas.

En síntesis

Justin Gaethje ganó el título interino el 24 de enero en UFC 324 .

ganó el el en . Paddy Pimblett sufrió rotura de nariz y cortes tras los cinco asaltos de pelea.

sufrió y cortes tras los de pelea. La derrota evita el cruce entre Pimblett e Ilia Topuria en las 155 libras.

