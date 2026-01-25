La pelea más esperada en el inicio del 2026 de UFC puso frente a frente a Justin Gaethje con Pady Pimblett, con el título interino del peso ligero en juego. El estadounidense se quedó con la victoria gracias a que los jueces votaron un doble 49-46 y un 48-47 y, de esa manera, quedó listo para el duelo principal de la división de las 155 libras: enfrentar a Ilia Topuria.

El Matador tuve que alejarse del octágono unos meses para resolver una serie de cuestiones que personales que, al parecer, ya estarían quedando atrás. Sin embargo, esta decisión que tomó el hispano-georgiano obligó a la empresa a tomar una fuerte decisión y es allí donde aparecen en escena Gaethje y Pimblett.

Aunque la mayoría prefería que gane Paddy para que luego enfrentara a Ilia en un duelo muy esperado por la conocida enemistad que mantienen las estrellas, la realidad es que Gaethje mostró un nivel superlativo y dominó la historia casi que de principio a fin. Topuria no terminó contento y se expresó en redes sociales con su estilo tan característico.

El contundente mensaje de Topuria en redes sociales

“Pequeño cabrón, lo único que tenías que hacer era ganarle a un tipo de 38 años. Acabas de perder el sueldo más grande de tu vida. Ibas a hacerte rico si ganabas. Justin, solo puedo decirte felicidades… Y me gustaría decirte que te prepares, pero estás perdido, pase lo que pase“, escribió Ilia en su cuenta de X.

Ilia Topuria se expresó en redes sociales tras la victoria de Justin Gaethje sobre Paddy Pimblett. (CAPTURA DE PANTALLA)

Topuria no dudó en cargar contra Pimblett por la oportunidad que dejó pasar para consolidar su carrera, mientras que por otro lado se tomó el tiempo para advertirle a Gaethje que pronto estará de regreso y que no hay otra alternativa para el estadounidense que no sea la derrota. La confianza de Ilia no cambia.

En síntesis

