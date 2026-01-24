Es tendencia:
¿Por qué no pelean Amanda Nunes y Kayla Harrison en UFC 324?

La leyenda no podrá concretar su regreso al octágono por una lesión inesperada de Kayla Harrison.

Por Lucas Lescano

Amanda Nunes y Kayla Harrison no se enfrentarán en UFC 324.
Este sábado 24 de enero regresa la acción de UFC y el evento numerado 324 será el encargado de estrenar el 2026. La pelea fe Justin Gaethje y Paddy Pimblett será la estelar con el título interino del peso ligero en juego, pero con la mala noticia de que la jornada se quedó sin una de sus contiendas más esperadas a último momento.

El año pasado se anunció que Amanda Nunes regresaría al octágono más importante del mundo tras un largo retiro, con el objetivo de retar a la campeona del peso gallo, Kayla Harrison, pero esto finalmente no terminará sucediendo por una lesión inesperada que obligó a la vigente monarca a tener que desistir de subirse a la jaula.

La razón por la que no pelean Amanda Nunes y Kayla Harrison

Más precisamente, fue una lesión en el cuello la que sufrió Harrison y por la que debió recibir una intervención quirúrgica. A poco menos de dos semanas para el duelo, la estadounidense confirmó la noticia que amargó a los fanáticos y a toda la organización.

De esta manera, la velada contará con la contienda entre Sean O’Malley y Song Yadong como la coestelar del día. Aún se desconoce si UFC determinará que Nunes se enfrente a otra rival por el cinturón interino de la categoría o si esperarán una recuperación de Harrison para concretar el enfrentamiento tan anhelado por los amantes de las artes marciales mixtas.

En síntesis

  • Justin Gaethje vs Paddy Pimblett encabezan UFC 324 este 24 de enero por título interino.
  • Kayla Harrison canceló su pelea ante Amanda Nunes debido a una cirugía de cuello.
  • Sean O’Malley vs Dong será la nueva pelea coestelar tras la baja de la campeona.
