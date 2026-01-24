Sigue la pelea de Paddy Pimblett vs. Justin Gaethje en UFC 324 EN VIVO: cartelera, resultados y cómo ver por TV
No te pierdas ningún detalle de una jornada que promete combates espectaculares de principio.
¿Dónde ver las peleas de UFC 324?
Toda la actividad de las peleas previas como el combate más esperado de la jornada podrá ser vista mediante Paramount+ desde cualquier parte del mundo. Además, como siempre, podrás seguir el MINUTO a MINUTO en VIVO aquí en Bolavip.
¿A qué hora es la pelea estelar?
Se espera que Justin Gaethje y Paddy Pimblett aparezcan en escena cerca de las 22:00hs del Centro de México.
La otra pelea cancelada del día
Por una lesión en el cuello, Kayla Harrison no podrá exponer su título del peso gallo ante Amanda Nunes.
Horario definitivo para el inicio de la acción
UFC confirmó que el primer combate llegará a partir de las 16:00hs del Centro de México, 17:00hs en Bogotá y 19:00hs de Buenos Aires.
Se atrasa el inicio de la velada
La primera pelea que iban a protagonizar Michael Johnson vs. Alexander Hernandez en el peso ligero fue cancelada a último momento. A tener paciencia...
Presencia latina asegurada
Waldo Cortés-Acosta de República Dominicana se medirá con Derrick Lewis en el peso pesado.
¿Dónde es el UFC 324?
Una de las carteleras más esperadas del año se llevará a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, en Estados Unidos.
Cartelera completa de UFC 324
Revisa aquí los combates más destacados de la jornada que promete acción intensa de principio a fin.
- Josh Hokit vs. Denzel Freeman | Peso pesado
- Adam Fugitt vs. Ty Miller | Peso wélter
- Alex Perez vs. Charles Johnson | Peso mosca
- Nikita Krylov vs. Modestas Bukauskas | Peso semipesado
- Ateba Gautier vs. Andrey Pulyaev | Peso mediano
- Umar Nurmagomedov vs. Deiveson Figueiredo | Peso gallo
- Arnold Allen vs. Jean Silva | Peso pluma
- Natalia Silva vs. Rose Namajunas | Peso mosca femenino
- Waldo Cortés-Acosta vs. Derrick Lewis | Peso pesado
- Sean O’Malley vs. Song Yadong | Peso gallo
- Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett | Peso ligero
¿A qué hora comienza la cartelera de UFC 324?
- México: 15:00hs
- Colombia – Perú: 16:00hs
- Chile – Estados Unidos: 17:00hs
- Argentina: 18:00hs
- España: 22:00hs
Sean bienvenidos a la velada de UFC 324
Desde ahora, se viene una gran cobertura con todo los detalles de una de las carteleras más esperadas y aquí no te perderás de nada.