Es tendencia:
logotipo del encabezado
UFC

Sigue la pelea de Paddy Pimblett vs. Justin Gaethje en UFC 324 EN VIVO: cartelera, resultados y cómo ver por TV

No te pierdas ningún detalle de una jornada que promete combates espectaculares de principio.

¿Dónde ver las peleas de UFC 324?

Toda la actividad de las peleas previas como el combate más esperado de la jornada podrá ser vista mediante Paramount+ desde cualquier parte del mundo. Además, como siempre, podrás seguir el MINUTO a MINUTO en VIVO aquí en Bolavip.

Publicidad

¿A qué hora es la pelea estelar?

Se espera que Justin Gaethje y Paddy Pimblett aparezcan en escena cerca de las 22:00hs del Centro de México.

La otra pelea cancelada del día

Por una lesión en el cuello, Kayla Harrison no podrá exponer su título del peso gallo ante Amanda Nunes.

Horario definitivo para el inicio de la acción

UFC confirmó que el primer combate llegará a partir de las 16:00hs del Centro de México, 17:00hs en Bogotá y 19:00hs de Buenos Aires.

Se atrasa el inicio de la velada

La primera pelea que iban a protagonizar Michael Johnson vs. Alexander Hernandez en el peso ligero fue cancelada a último momento. A tener paciencia...

Publicidad

Presencia latina asegurada

Waldo Cortés-Acosta de República Dominicana se medirá con Derrick Lewis en el peso pesado.

¿Dónde es el UFC 324?

Una de las carteleras más esperadas del año se llevará a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, en Estados Unidos.

Cartelera completa de UFC 324

Revisa aquí los combates más destacados de la jornada que promete acción intensa de principio a fin.

  • Josh Hokit vs. Denzel Freeman | Peso pesado
  • Adam Fugitt vs. Ty Miller | Peso wélter
  • Alex Perez vs. Charles Johnson | Peso mosca
  • Nikita Krylov vs. Modestas Bukauskas | Peso semipesado
  • Ateba Gautier vs. Andrey Pulyaev | Peso mediano
  • Umar Nurmagomedov vs. Deiveson Figueiredo | Peso gallo
  • Arnold Allen vs. Jean Silva | Peso pluma
  • Natalia Silva vs. Rose Namajunas | Peso mosca femenino
  • Waldo Cortés-Acosta vs. Derrick Lewis | Peso pesado
  • Sean O’Malley vs. Song Yadong | Peso gallo
  • Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett | Peso ligero

¿A qué hora comienza la cartelera de UFC 324?

  • México: 15:00hs
  • Colombia – Perú: 16:00hs
  • Chile – Estados Unidos: 17:00hs
  • Argentina: 18:00hs
  • España: 22:00hs

Sean bienvenidos a la velada de UFC 324

Desde ahora, se viene una gran cobertura con todo los detalles de una de las carteleras más esperadas y aquí no te perderás de nada.

Publicidad

Por Lucas Lescano

Sigue a Bolavip en Google!
Justin Gaethje y Paddy Pimblett se enfrentarán en UFC 324.
© UFCJustin Gaethje y Paddy Pimblett se enfrentarán en UFC 324.
lucas lescano
Lucas Lescano
Lee también
¿Dónde y en qué estadio se juega Inter Miami vs. Alianza Lima por un amistoso?
Futbol Internacional

¿Dónde y en qué estadio se juega Inter Miami vs. Alianza Lima por un amistoso?

¡A la cima! Así quedó la tabla de LaLiga de España tras el triunfo de Real Madrid
Futbol Internacional

¡A la cima! Así quedó la tabla de LaLiga de España tras el triunfo de Real Madrid

Sigue la pelea de Julio César Chávez Jr. vs. Ángel Julián Sacco HOY EN VIVO: cartelera, resultados y cómo ver por TV
Boxeo

Sigue la pelea de Julio César Chávez Jr. vs. Ángel Julián Sacco HOY EN VIVO: cartelera, resultados y cómo ver por TV

América vs Morelia: Goles, triunfo y el regreso de Henry Martín
América

América vs Morelia: Goles, triunfo y el regreso de Henry Martín

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo