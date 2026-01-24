Sigue la pelea de Paddy Pimblett vs. Justin Gaethje en UFC 324 EN VIVO: cartelera, resultados y cómo ver por TV

Desde ahora, se viene una gran cobertura con todo los detalles de una de las carteleras más esperadas y aquí no te perderás de nada.

Revisa aquí los combates más destacados de la jornada que promete acción intensa de principio a fin.

Una de las carteleras más esperadas del año se llevará a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, en Estados Unidos.

La primera pelea que iban a protagonizar Michael Johnson vs. Alexander Hernandez en el peso ligero fue cancelada a último momento. A tener paciencia...

UFC confirmó que el primer combate llegará a partir de las 16:00hs del Centro de México , 17:00hs en Bogotá y 19:00hs de Buenos Aires.

Por una lesión en el cuello, Kayla Harrison no podrá exponer su título del peso gallo ante Amanda Nunes .

Se espera que Justin Gaethje y Paddy Pimblett aparezcan en escena cerca de las 22:00hs del Centro de México.

Toda la actividad de las peleas previas como el combate más esperado de la jornada podrá ser vista mediante Paramount+ desde cualquier parte del mundo. Además, como siempre, podrás seguir el MINUTO a MINUTO en VIVO aquí en Bolavip.

Redactor en Futbol Sites, cubriendo el boxeo y todo lo que lo rodea. Estudiante de periodismo deportivo en el Círculo de Periodistas Deportivos, lleva más de dos años cubriendo diferentes tipos de eventos, peleas y competiciones. Gusto especial por Gervonta Davis en la actualidad y por Marcos Maidana y Floyd Mayweather Jr. en el pasado.