Se dice que a los espectadores de las artes marciales mixtas les atrae esa espectacularidad que, para aquellos que no son cercanos al deporte, se puede traducir en un placer por la violencia. De cualquier manera, cualquier opción termina siendo válida para describir a Tony Ferguson, una leyenda de la UFC que daba tanto show como miedo por lo que fue capaz de hacer dentro del octágono más importante del mundo.

ver también Shara Magomedov: fue ciego de un ojo, tiene un look particular y es sensación en la UFC

Aún no se retiró oficialmente del mundo de las MMA, pero ocho derrotas consecutivas y un discurso con aire de despedida, dan la sensación de que el camino empieza a llegar a su fin a sus 40 años. La realidad es que el nivel de Ferguson está en picada hace mucho años y es que no gana un combate desde el año 2019, algo que nadie creía que pudiera suceder desde que se lo vio en acción por primera vez en 2011. De hecho, su récord tiene números de 26-11, lo que indica lo bien que venía antes de caer de manera pronunciada.

Tony es un perro de caza, al que lo sueltas en el octágono y se da madrazos con quien sea que se le cruce, pero su explosividad disminuyó demasiado y ya no tiene el impacto que supo mostrar. En su última presentación, en el marco de UFC Fight Night, fue sometido por Michael Chiesa en el primer asalto de una manera bastante sencilla y dejó una imagen preocupante.

ver también ¡Se terminó la espera! Esta es la cartelera oficial del UFC 306 con Sean O"Malley y Alexa Grasso

Post caída, Ferguson generó la atención de todos y con un nudo en la garganta declaró: “No quiero retirarme. De verdad que no. Pero amo la UFC y no quiero ir a ningún otro lado. Así que no voy a dejar los dos guantes. Voy a soltar uno y me voy a quedar con el otro por si acaso”.

Tony Ferguson está cerca del retiro de la UFC después de años de momentos muy buenos y muy malos. (GETTY IMAGES)

Así, el estadounidense soltó un guante sobre el octágono y el otro lo mantuvo en su poder, pero lo cierto es que todo parece indicar que fue la última presentación de Tony en el octágono más importante del mundo. Dana White, presidente de la organización, no tendría intenciones de volver a contar con él, pero nada fue oficializado, por lo que cualquier cosa puede ocurrir de cara al futuro.

Publicidad

Publicidad

Los problemas de Tony Ferguson fuera del deporte

En el año 2019, su exmujer, Cristina Servin, realizó un llamado a la Policía que asustó a todos: “Yo salgo del lugar con mi hijo porque no estoy cómodo. Es un desarrollo privado. Solo está con los perros. Es un peleador, no quiero que la policía salga lastimada… Se llama Tony Ferguson, tiene 35 años”.

A partir de allí, los problemas fueron en aumento y recibió una orden de alejamiento sobre su pareja de entonces y su hijo. Eso, sumado a las múltiples lesiones y problemas con la Justicia que lo llevaron a ser arrestado por negarse a realizarse un control de alcoholemia, fueron el combo que terminaron por arruinar su vida.

ver también Ilia Topuria vs. Max Holloway tiene fecha y lugar para el UFC 308 en Abu Dabi

Ferguson será recordado como uno de los mejores artistas marciales de toda la historia. Fue el campeón interino de la UFC en la categoría de los peso ligeros y tiene la racha más larga de victorias de manera consecutiva con 12. Un verdadero animal que ya tiene fecha de vencimiento.

Publicidad