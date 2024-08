“Soy el pirata, vine por mi oro“, declaró Shara Magomedov cuando debutó en el mundo de las artes marciales mixtas en octubre del 2023 en el marco del UFC 294 en un estreno que mostraba que algo bueno se escondía detrás.

Tiene 30 años, pesa 84 kilos, mide 1,88m y arribó la UFC con un récord de 11-0 con nueve victorias por la vía del nocaut. Desde el principio que su figura llamó la atención del luchador nacido en Daguestán por su look particular en el que se incluye lo que parece la pérdida de un ojo. No es que no lo tenga, sino que su visibilidad se vio completamente reducida a la nulidad en algún momento de su vida y las secuelas de las cirugías lo afianzaron con su estilo de pirata.

Shara Bullet, como es conocido, perdió la visión del ojo derecho en el año 2016 casi sin darse cuenta mientras competía. Decidió restarle importancia, pero con el con el paso del tiempo a la situación se fue agravando al punto de ser insostenible. Fue entonces que recurrió a los médicos que le recomendaron operarse de manera urgente si no quería perder la vista. Finalmente, pudo invertir el dinero suficiente para mantener la visión y poder estar compitiendo sin problemas.

“Las operaciones fueron muy costosas, en ese momento me encontraba en el cuidado de mis padres. Fue una situación muy difícil para mí, llegué a no entrenar por dos años. Mi carrera podría dividirse entre el antes y el después de esa herida”, detalló Shara en relación a sus días más complicados.

Así pelea Shara Magomedov

Su aspecto en el que parece tener un ojo de cristal más su barba tupida y su pelo despeinado lo vuelven un atractivo para todos y si a eso se le suma su gran estilo de combate cuando se sube al octágono, el combo parece perfecto.

Es una amenaza para cualquiera estando de pie, ya que tiene un gran poder de pegada y un gran manejo de piernas para castigar con low kicks o high kicks, pero como sus raíces lo indican también porta muy buenas condiciones para la lucha.

De esta manera, con un récord de 3-0 dentro de la UFC, el público ya desea empezar a verlo en peleas mucho más grandes. Este último sábado 3 de agosto en Abu Dabi venció por decisión unánime al polaco Michal Oleksiejczuk en el peso medio y así extendió su buen momento que le dan números de 14-0-0 en toda su carrera dentro de las MMA.

En la categoría que pelea Shara Bullet hay nombres pesados y de gran tenor como Israel Adesanya, el campeón Dricus du Plessis, Khamzat Chimaev y Sean Strickland, por lo que si su carrera sigue escalando tendrá retos más que importantes.