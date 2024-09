Yazmín Jáuregui, la alegría de UFC, de su día a día siendo madre a visualizarse campeona

La UFC es una compañía inabarcable. Los cientos de luchadores que salen de sus manos generan ilusión, primero en ellos mismos por lo que pueden conseguir y posteriormente en los fanáticos del país de origen del artista marcial. En el caso de Yazmin Jauregui, la luchadora de Tijuana parece estar en un momento en el que disfruta de esa expectativa que puso sobre su futuro y lo que esperan de ella sus seguidores. Por eso, la joven de 25 años se muestra muy relajada, fresca y alegre, lo que le genera un gran acercamiento con el público.

En esta charla exclusiva que tuvo con Bolavip, Yazmin reveló algunos detalles de su preparación y analizó su pelea ante Ketlen Souza. La mexicana se enfrentará a la brasileña este sábado 14 de septiembre en Las Vegas en el marco de UFC 306 en una pelea pautada en el peso paja.

De ser mamá a convertirse en promesa de UFC

Lo que caracteriza a Yazmin es el buen humor con el que afronta su vida, su carisma. Eso no le quita ni a una gota de sacrificio, ya que es madre de Matías, un niño de siete años y sigue encontrando tiempo para ser una cara importante y una buena promesa dentro de la UFC. En ese contexto, pone el foco en vivir las cosas con intensidad y no dejar nada librado al azar, para que su recompensa llegue tras el esfuerzo que tanto hace día a día para cuidar a su familia y seguir desarrollando su carrera.

Yazmin Jauregui está lista para sumar una nueva victoria en UFC. (IMAGO)

Entrevista completa a Yazmin Jauregui con Bolavip

-¿Cómo vives todo lo que estás atravesando siento tan joven?

-Estoy muy contenta, muy emocionada, disfrutando mucho todo esto que están haciendo para esta noche mexicana, esta noche llena de mucha cultura y pues estoy disfrutando este proceso. Ya estoy lista, venimos trabajando hace casi tres meses o un poco más y me emociona mucho este evento.

-¿Qué análisis haces de tu rival en cuanto a la resistencia que te pueda presentar?

-La he visualizado mucho, la he estudiado también, he mirado sus peleas. Es una peleadora muy aguerrida, con mucha experiencia y eso me gusta porque, al final de cuentas, estoy dentro de la empresa para seguir en evolución, seguir mejorando y que padre que se me de la oportunidad de enfrentarme con una peleadora que ya tiene una rango largo de carrera. Pues te digo, me he visualizado en muchas escenas de esta pelea, me he visualizado ganando, de verdad por Dios que estoy lista, por Dios que quiero hacer lo mejor de mi y poderme llevar una victoria a casa para México, Las Vegas y que la gente disfrute de mi trabajo.

-¿Qué aprendiste de tu última victoria de cara este combate?

-A veces es bueno disfrutar de las victorias, mirar tus peleas y aplaudir todo el proceso que he llevado para evolucionar, pero ya lo dejé como que un poquito en el pasado. Ahora estoy aquí, presente y lista para Ketlen. La he estudiado, he trabajado estos últimos meses para ella y ha habido mucha evolución, una estrategia que es superimportante y tenemos un plan A, B, quiero sacar lo mejor de mi y espero poder demostrarlo este sábado.

-¿Cómo manejas la improvisación dentro del octágono?

–Yo creo que siempre tienes que estar improvisando. Si tú solamente estás como que robotizando tu técnica porque tu tienes un plan de estrategia creo que ahí ya vienes perdiendo, porque no estás fluyendo, no estás siendo tú. Sin embargo, lo que pasa cuando tienes una estrategia es que la trabajas tanto, tanto que solamente fluye, no te robotizas y va saliendo conforme se vaya dando la pelea. Yo puedo decir que los peleadores que improvisan, que confían en su juego son los que más le encantan a la gente para ver. O’Malley es un peleador ejemplar de eso, él está fluyendo, dejando que las cosas se vayan dando y obviamente no se confía.

Yazmin Jauregui tiene una gran oportunidad ante Ketlen Souza este sábado 14 de septiembre. (IMAGO)

-¿Pudiste hablar con Alexa Grasso o Irene Aldana sobre lo que vivirán? ¿Qué te genera ser parte de este evento tan grande?

–Las he mirado, las he podido saludar, no hemos platicado, no estuvo la oportunidad. Yo me siento muy feliz por el trabajo que hemos estado haciendo, en particular yo que sé todo lo que he venido trabajando para este momento y muy motivada, muy agradecida por que se me de la oportunidad de estar en una cartelera tan grande, de que representemos a los mexicanos, a las mexicanas y que Dana White ponga en vista todo lo que conlleva México, no nada más al peleador que es un aguerrido, sino también su cultura y eso me llena mucho de motivación y también despierta más en mi, seguir empapándome de la cultura mexicana. Claro, soy mexicana, sé de mi cultura, pero pues eso fue años atrás y al rato me va a tocar ver todo eso también y está increíble.