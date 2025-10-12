Restan exactamente 242 días para el 11 de junio del 2026. Todo está preparado para el puntapié inicial de la edición número 23 de la Copa del Mundo, que en esta oportunidad se realizará de manera organizada entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero lo que aún no está confirmada es la lista definitiva de países clasificados: HOY domingo 12 de octubre es una jornada clave para que continúe la disputa de los 28 boletos restantes para dar el presente.
Agenda de partidos en las Eliminatorias UEFA (Europa):
- San Marino vs. Chipre / 07:00 horas
- Escocia vs. Bielorrusia / 10:00 horas
- Países Bajos vs. Finlandia / 10:00 horas
- Dinamarca vs. Grecia / 12:45 horas
- Lituania vs. Polonia / 12:45 horas
*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México
Agenda de partidos en las Eliminatorias CAF (África):
- Zambia vs. Niger / 07:00 horas
- Chad vs. República Centroafricana / 10:00 horas
- Burkina Faso vs. Etiopía / 13:00 horas
- Yibuti vs. Sierra Leona / 13:00 horas
- Egipto vs. Guinea-Bisáu / 13:00 horas
- Ghana vs. Comoras / 13:00 horas
- Malí vs. Madagascar / 13:00 horas
*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México
¿Qué países ya tienen su boleto asegurado para la Copa del Mundo 2026?
Países Bajos juega este domingo (Getty Images)
- México (país anfitrión)
- Estados Unidos (país anfitrión)
- Canadá (país anfitrión)
- Argentina
- Corea del Sur
- Irán
- Japón
- Jordania (debut)
- Nueva Zelanda
- Uzbekistán (debut)
- Australia
- Brasil
- Ecuador
- Uruguay
- Colombia
- Paraguay
- Marruecos
- Túnez
- Egipto
- Argelia