Qué partidos se juegan HOY sábado 11 de octubre por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Sin actividad en Sudamérica, África y Oceanía, continentes como Europa y Asia pondrán en juego más boletos a la Copa del Mundo 2026.

Por Patricio Hechem

Ya hay 16 países con boleto asegurado y restan por confirmarse 32 lugares para la Copa del Mundo 2026
© Getty ImagesYa hay 16 países con boleto asegurado y restan por confirmarse 32 lugares para la Copa del Mundo 2026

Restan exactamente 243 días para el 11 de junio del 2026. Todo está preparado para el puntapié inicial de la edición número 23 de la Copa del Mundo, que en esta oportunidad se realizará de manera organizada entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero lo que aún no está confirmada es la lista definitiva de países clasificados: HOY sábado 11 de octubre es una jornada clave para que continúe la disputa de los 28 boletos restantes para dar el presente.

Agenda de partidos en las Eliminatorias UEFA (Europa):

  • Letonia vs. Andorra / 07:00 horas
  • Hungría vs. Armenia / 10:00 horas
  • Noruega vs. Israel / 10:00 horas
  • España vs. Georgia / 12:45 horas
  • Portugal vs. Irlanda / 12:45 horas
  • Bulgaria vs. Turquía / 12:45
  • Estonia vs. Italia / 12:45 horas
  • Serbia vs. Albania / 12:45 horas

Agenda de partidos en las Eliminatorias AFC (Asia):

  • Emiratos Árabes Unidos vs. Omán / 11:15 horas
  • Irak vs. Indonesia / 13:30 horas

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Amistosos por el mundo

  • México vs. Colombia / 19:00 horas
*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

¿Qué países ya tienen su boleto asegurado para la Copa del Mundo 2026?

México juega este sábado ante Colombia un amistoso

México juega este sábado ante Colombia un amistoso (Getty Images)

  • México (país anfitrión)
  • Estados Unidos (país anfitrión)
  • Canadá (país anfitrión)
  • Argentina
  • Corea del Sur
  • Irán
  • Japón
  • Jordania (debut)
  • Nueva Zelanda
  • Uzbekistán (debut)
  • Australia
  • Brasil
  • Ecuador
  • Uruguay
  • Colombia
  • Paraguay
  • Marruecos
  • Túnez
  • Egipto
  • Argelia
