Restan exactamente 244 días para el 11 de junio del 2026. Todo está preparado para el puntapié inicial de la edición número 23 de la Copa del Mundo, que en esta oportunidad se realizará de manera organizada entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero lo que aún no está confirmada es la lista definitiva de países clasificados: HOY viernes 10 de octubre es una jornada clave para que continúe la disputa de los 28 boletos restantes para dar el presente.

Agenda de partidos en las Eliminatorias UEFA (Europa):

Kazajistán vs. Liechtenstein / 08:00 horas

Alemania vs. Luxemburgo / 12:45 horas

Irlanda del Norte vs. Eslovaquia / 12:45 horas

Kosovo vs. Eslovenia / 12:45 horas

Suecia vs. Suiza / 12:45 horas

Francia vs. Azerbaiyán / 12:45 horas

Islandia vs. Ucrania / 12:45 horas

Bélgica vs. Macedonia del Norte / 12:45 horas

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Agenda de partidos en las Eliminatorias CAF (África):

Sudán del Sur vs. Senegal / 07:00 horas

Sudán vs. Mauritania / 07:00 horas

Gambia vs. Gabón / 07:00 horas

Seychelles vs. Costa de Marfil / 07:00 horas

Togo vs. República Democrática del Congo / 07:00 horas

Lesoto vs. Nigeria / 10:00 horas

Ruanda vs. Benín / 10:00 horas

Zimbabue vs. Sudáfrica / 10:00 horas

Santo Tomé y Príncipe vs. Tunez / 10:00 horas

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Agenda de partidos en las Eliminatorias CONCACAF (Norte, Centroamérica y Caribe):

Surinam vs. Guatemala / 15:00 horas

Bermuda vs. Trinidad y Tobago / 16:00 horas

Curazao vs. Jamaica / 17:00 horas

El Salvador vs. Panamá / 19:00 horas

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Amistosos por el mundo

Corea del Sur vs. Brasil / 05:00 horas

Uruguay vs. República Dominicana / 06:45 horas

Chile vs. Perú / 17:00 horas

Canadá vs. Australia / 17:30 horas

Argentina vs. Venezuela / 18:00 horas

Estados Unidos vs. Ecuador / 18:30 horas

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

¿Qué países ya tienen su boleto asegurado para la Copa del Mundo 2026?

La Francia de Kylian Mbappé juega este viernes 10 de octubre (Getty Images)

México (país anfitrión)

(país anfitrión) Estados Unidos (país anfitrión)

(país anfitrión) Canadá (país anfitrión)

(país anfitrión) Argentina

Corea del Sur

Irán

Japón

Jordania (debut)

(debut) Nueva Zelanda

Uzbekistán (debut)

(debut) Australia

Brasil

Ecuador

Uruguay

Colombia

Paraguay

Marruecos

Túnez

Egipto

Argelia

