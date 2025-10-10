Restan exactamente 244 días para el 11 de junio del 2026. Todo está preparado para el puntapié inicial de la edición número 23 de la Copa del Mundo, que en esta oportunidad se realizará de manera organizada entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero lo que aún no está confirmada es la lista definitiva de países clasificados: HOY viernes 10 de octubre es una jornada clave para que continúe la disputa de los 28 boletos restantes para dar el presente.
Agenda de partidos en las Eliminatorias UEFA (Europa):
- Kazajistán vs. Liechtenstein / 08:00 horas
- Alemania vs. Luxemburgo / 12:45 horas
- Irlanda del Norte vs. Eslovaquia / 12:45 horas
- Kosovo vs. Eslovenia / 12:45 horas
- Suecia vs. Suiza / 12:45 horas
- Francia vs. Azerbaiyán / 12:45 horas
- Islandia vs. Ucrania / 12:45 horas
- Bélgica vs. Macedonia del Norte / 12:45 horas
*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México
Agenda de partidos en las Eliminatorias CAF (África):
- Sudán del Sur vs. Senegal / 07:00 horas
- Sudán vs. Mauritania / 07:00 horas
- Gambia vs. Gabón / 07:00 horas
- Seychelles vs. Costa de Marfil / 07:00 horas
- Togo vs. República Democrática del Congo / 07:00 horas
- Lesoto vs. Nigeria / 10:00 horas
- Ruanda vs. Benín / 10:00 horas
- Zimbabue vs. Sudáfrica / 10:00 horas
- Santo Tomé y Príncipe vs. Tunez / 10:00 horas
*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México
Agenda de partidos en las Eliminatorias CONCACAF (Norte, Centroamérica y Caribe):
- Surinam vs. Guatemala / 15:00 horas
- Bermuda vs. Trinidad y Tobago / 16:00 horas
- Curazao vs. Jamaica / 17:00 horas
- El Salvador vs. Panamá / 19:00 horas
*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México
Amistosos por el mundo
- Corea del Sur vs. Brasil / 05:00 horas
- Uruguay vs. República Dominicana / 06:45 horas
- Chile vs. Perú / 17:00 horas
- Canadá vs. Australia / 17:30 horas
- Argentina vs. Venezuela / 18:00 horas
- Estados Unidos vs. Ecuador / 18:30 horas
*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México
¿Qué países ya tienen su boleto asegurado para la Copa del Mundo 2026?
La Francia de Kylian Mbappé juega este viernes 10 de octubre (Getty Images)
- México (país anfitrión)
- Estados Unidos (país anfitrión)
- Canadá (país anfitrión)
- Argentina
- Corea del Sur
- Irán
- Japón
- Jordania (debut)
- Nueva Zelanda
- Uzbekistán (debut)
- Australia
- Brasil
- Ecuador
- Uruguay
- Colombia
- Paraguay
- Marruecos
- Túnez
- Egipto
- Argelia