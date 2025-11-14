Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial 2026

Qué partidos se juegan HOY viernes 14 de noviembre por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Este viernes 14 de noviembre solo habrá actividad en Europa en lo que respecta a la clasificación al Mundial 2026.

Por Patricio Hechem

Sigue a Bolavip en Google!
El trofeo del Mundial 2026.
© Getty ImagesEl trofeo del Mundial 2026.

Restan exactamente 209 días para el 11 de junio del 2026. Todo está preparado para el puntapié inicial de la edición número 23 de la Copa del Mundo, que en esta oportunidad se realizará de manera organizada entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero lo que aún no está confirmada es la lista definitiva de países clasificados: HOY viernes 14 de noviembre es una jornada clave para que continúe la disputa de los 19 boletos restantes para dar el presente.

Publicidad

+ Hoy la jornada de eliminatorias está que arde. Descubre los conceptos básicos sobre las apuestas de futbol para analizar mejor los próximos partidos de la competencia.

Agenda de partidos en las Eliminatorias UEFA (Europa):

  • Finlandia vs. Malta / 11:00 horas
  • Luxemburgo vs. Alemania / 13:45 horas
  • Eslovaquia vs. Irlanda del Norte / 13:45 horas
  • Polonia vs. Países Bajos / 13:45 horas
  • Croacia vs. Islas Feroe / 13:45 horas
  • Gibraltar vs. Montenegro / 13:45 horas

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Amistosos por el mundo

  • Angola vs. Argentina / 10:00 horas
  • Arabia Saudita vs. Costa de Marfil / 10:30 horas
  • Marruecos vs. Mozambique / 13:00 horas
  • Venezuela vs. Australia / 20:30 horas
Publicidad
Los 10 países que pueden asegurar su boleto al Mundial 2026 esta semana

ver también

Los 10 países que pueden asegurar su boleto al Mundial 2026 esta semana

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

¿Qué países ya tienen su boleto asegurado para la Copa del Mundo 2026?

Polonia y Países Bajos se enfrentan este viernes (Getty Images)

Polonia y Países Bajos se enfrentan este viernes (Getty Images)

  • México (país anfitrión)
  • Estados Unidos (país anfitrión)
  • Canadá (país anfitrión)
  • Argentina
  • Corea del Sur
  • Irán
  • Japón
  • Jordania (debut)
  • Nueva Zelanda
  • Uzbekistán (debut)
  • Australia
  • Brasil
  • Ecuador
  • Uruguay
  • Colombia
  • Paraguay
  • Marruecos
  • Túnez
  • Egipto
  • Argelia
  • Ghana
  • Cabo Verde (debut)
  • Sudáfrica
  • Qatar
  • Inglaterra
  • Arabia Saudita
  • Costa de Marfil
  • Senegal
  • Francia
patricio hechem
Patricio Hechem
    Lee también
    ¿Por qué no juega Gilberto Mora en México vs. Argentina?
    Selección Mexicana

    ¿Por qué no juega Gilberto Mora en México vs. Argentina?

    Sigue EN VIVO México vs. Argentina: minuto a minuto del partido por los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17
    Selección Mexicana

    Sigue EN VIVO México vs. Argentina: minuto a minuto del partido por los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17

    Las alineaciones de México vs. Argentina por el Mundial Sub-17
    Selección Mexicana

    Las alineaciones de México vs. Argentina por el Mundial Sub-17

    ¿Qué pasa si México pierde, empata o gana contra Argentina en el Mundial Sub-17 2025?
    Selección Mexicana

    ¿Qué pasa si México pierde, empata o gana contra Argentina en el Mundial Sub-17 2025?

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1compliance-2compliance-3
    Better Collective Logo