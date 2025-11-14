Restan exactamente 209 días para el 11 de junio del 2026. Todo está preparado para el puntapié inicial de la edición número 23 de la Copa del Mundo, que en esta oportunidad se realizará de manera organizada entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero lo que aún no está confirmada es la lista definitiva de países clasificados: HOY viernes 14 de noviembre es una jornada clave para que continúe la disputa de los 19 boletos restantes para dar el presente.

Agenda de partidos en las Eliminatorias UEFA (Europa):

Finlandia vs. Malta / 11:00 horas

Luxemburgo vs. Alemania / 13:45 horas

Eslovaquia vs. Irlanda del Norte / 13:45 horas

Polonia vs. Países Bajos / 13:45 horas

Croacia vs. Islas Feroe / 13:45 horas

Gibraltar vs. Montenegro / 13:45 horas

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Amistosos por el mundo

Angola vs. Argentina / 10:00 horas

Arabia Saudita vs. Costa de Marfil / 10:30 horas

Marruecos vs. Mozambique / 13:00 horas

Venezuela vs. Australia / 20:30 horas

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

¿Qué países ya tienen su boleto asegurado para la Copa del Mundo 2026?

Polonia y Países Bajos se enfrentan este viernes (Getty Images)