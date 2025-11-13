Estamos a nada del comienzo de una de las competiciones más importantes a nivel selecciones. El próximo año se jugará el Mundial 2026 en tierras mexicanas, estadounidenses y canadienses, un torneo que promete ser histórico tanto por su formato como por su magnitud.

Después de años con el mismo formato, en el que participaban 32 selecciones, la FIFA decidió cambiarlo todo. A partir de la próxima edición, el Mundial contará con 48 países, lo que permitirá una mayor diversidad de equipos y una fase extra, ya que ahora se jugará desde los dieciseisavos de final.

Hasta el momento, ya hay más de la mitad de los países clasificados confirmados, y esta semana podría aumentar la lista. Con los partidos que se disputarán en las diferentes confederaciones, 10 selecciones más podrían asegurar su boleto a la próxima Copa del Mundo.

Los 10 países que podrían clasificar al Mundial 2026

Portugal

Francia

Países Bajos

Suiza

Austria

Noruega

Croacia

Bélgica

Jamaica

Honduras

Estas selecciones tienen la gran oportunidad de sellar su pase de manera anticipada y comenzar a planificar su preparación para el torneo. Algunas son potencias europeas que siguen marcando diferencias, mientras que otras buscan hacer historia con una clasificación soñada.

Cristiano Ronaldo va por la clasificación al Mundial 2026 (Getty Images)

Los 28 países que ya están clasificados al Mundial 2026

Estados Unidos (Concacaf)

Canadá (Concacaf)

México (Concacaf)

Argentina (Conmebol)

Brasil (Conmebol)

Ecuador (Conmebol)

Uruguay (Conmebol)

Paraguay (Conmebol)

Colombia (Conmebol)

Nueva Zelanda (OFC)

Japón (AFC)

Irán (AFC)

Uzbekistán (AFC)

Corea del Sur (AFC)

Jordania (AFC)

Australia (AFC)

Marruecos (CAF)

Túnez (CAF)

Egipto (CAF)

Argelia (CAF)

Ghana (CAF)

Costa de Marfil (CAF)

Cabo Verde (CAF)

Sudáfrica (CAF)

Senegal (CAF)

Qatar (AFC)

Arabia Saudita (AFC)

Inglaterra (UEFA)

En síntesis