Anthony Davis, una de caras principales de Los Angeles Lakers, no regresó al campo tras el mediotiempo en el partido ante Denver Nuggets debido a un golpe recibido en el pie derecho.

Anthony Davis, uno de los abanderados en la reconstrucción de Los Angeles Lakers, no regresó al campo de juego tras la pausa del mediotiempo, donde fue reemplazado por Thomas Bryant, debido a un golpe en su pie derecho en una jugada en la que se enfrentó a Nikola Jokic. Ya se conocen los primeros detalles de la lesión del pivot.

En una jugada del primer cuarto donde Anthony Davis y Nikola Jokic estaban en el aire en busca del balón, sucedió el choque que terminó afectando al pivot de los Lakers y que culminó en la decisión de que no retornase al campo de juego tras el mediotiempo. Si bien en un principio el golpe no parecía una situación de mayor preocupación, el desenlace genera la duda de si Davis verá algunos partidos desde el banco.

¿Qué lesión tiene Anthony Davis?

Aun no hay ningun parte médico oficial por parte del jugador o de la franquicia que de certezas de su estado y su lesión. Mike Trudell, reportero del equipo de California informó por redes sociales que Anthony Davis se someterá a más pruebas en su pie derecho a lo largo del día para dar un panorama más acertado de su situación.

¿Quién reemplazará a Davis en Los Angeles Lakers?

Si bien aun no está confirmado que Anthony Davis no pueda jugar el próximo encuentro, la buena actuación de Thomas Bryant frente a Denver Nuggets donde debió medirse ante Nikola Jokic, uno de los mejores pivotes de la liga, le da cierta tranquilidad a la franquicia de Los Angeles, que son concientes de que su roster no cuenta con muchos jugadores que puedan ocupar esa posición.