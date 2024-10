Curry primero y LeBron último: Las 14 estrellas NBA con mejor salario de la temporada 2024-25

El balón empezó a volar en la pretemporada del mejor baloncesto del mundo y ya se conocen a las 14 estrellas que tendrán los mejores salarios en la temporada NBA 2024-25. A pesar de ser considerado por muchas personas como el mejor jugador de la historia, LeBron James ocupó el último lugar de este ranking y Stephen Curry se quedó con la primera posición.

A pesar de tener contrato hasta el final de la temporada 2025-26, Curry tomó la decisión de extender un año más el vínculo que tiene con Golden State Warriors y, salvo alguna otra firma millonaria, aseguró ser el jugador con mejor salario por los próximos tres años en la NBA. ¡Un primer lugar con contundencia!

“Honestamente, la capacidad de dejar que eso se sepa con la decisión de extender y no dejar que eso sea una distracción o un tema de conversación durante todo el año. Sin importar lo que realmente suceda a lo largo de esta temporada, durante la próxima, el tercer año después, dedico toda mi energía a prepararme para jugar a un nivel muy alto, hacer mi parte y ser parte de este equipo para ganar, y todo lo demás se revelará a medida que pase el tiempo de la forma en que quiero abordarlo”, señaló Stephen Curry sobre su extensión de contrato con los Warriors.

En el caso de LeBron James, la decisión fue declinar la opción jugador que tenía por $51.4millones de dólares que lo habría hecho estar entre los cuatro jugadores con mejor salario de la temporada NBA 2024-25. ¿El motivo? Firmar un nuevo contrato con Los Angeles Lakers por dos años y más de US$101 millones si hace uso de la opción jugador que acordaron para la campaña 2025-26.

Stephen Curry y LeBron James. (Foto: Imago)

Cuando la temporada NBA 2024-25 inicie el martes 22 de octubre con los partidos New York Knicks vs. Boston Celtics (19:30 ET) y Minnesota Timberwolves vs. Los Angeles Lakers (22:00 ET), Stephen Curry ocupará el primer lugar como el jugador con mejor salario ($55.7 millones de dólares), mientras que LeBron James tendrá la última posición (US$48.7 millones) en el Top-14 protagonista de esta historia.

Curry primero y LeBron último: Las 14 estrellas NBA con mejor salario de la temporada 2024-25

LeBron James dio pistas sobre cuándo se retiraría de la NBA

El 7 de julio de 2024, LeBron James le concedió una entrevista al periodista Dave McMenamin, de ESPN, y cuando hablaron sobre el nuevo contrato que firmó con Los Angeles Lakers sostuvo que “podría ser (el último contrato que firmaré). Nunca me sentaría aquí y diría: ‘Oh, tal vez no’. Sí, podría serlo fácilmente, pero veremos qué pasa”. Esto quiere decir que un posible retiro se podría dar al final de la temporada 2025-26, cuando acaba el más reciente vínculo que ‘El Rey’ firmó con el equipo californiano.

