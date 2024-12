Se volvió a hablar de LeBron a Warriors y esto dijo uno de los periodistas que más lo conoce

Fue algo que se intentó y… ¿Lo volverán a contemplar? En la fecha límite de intercambios de la temporada pasada en la NBA, Golden State Warriors le preguntó a Los Angeles Lakers si estaban dispuestos a hacer un intercambio por LeBron James, y ante el ‘no’ por parte de ‘El Rey’, se pensaba que esta historia había llegado a su fin.

Pero… En medio de una temporada en la que ganaron 13 juegos y perdieron 9 en los primeros 22 partidos, los Warriors serían uno de los equipos que irían por una estrella antes de la fecha límite de intercambios de la NBA 2024-25, que será a las 15:00 ET del 6 de febrero de 2025.

“Me han dicho que los Warriors están en la verdadera búsqueda de una estrella, un creador de juego, un anotador junto a Stephen Curry“, dijo Shams Charania, el periodista de ESPN que da las noticias bomba en la NBA. Entonces… ¿Volverán a intentar un intercambio por LeBron James?

Brian Windhorst lleva cubriendo la carrera de LeBron desde que ‘El Rey’ estaba en la escuela secundaria. Es uno de los periodistas que más lo conoce. “Mentiría si dijera que no ha habido algunas conversaciones en la liga (sobre): ‘¿LeBron en algún momento de este año volvería a revisar eso?’ Porque recuerdas el año pasado, en la fecha límite de cambios, los Warriors llamaron“, sostuvo Windhorst antes de dar su opinión.

Se volvió a hablar de LeBron a Warriors y esto dijo Brian Windhorst

LeBron James y Stephen Curry. (Foto: Getty Images?)

Ante la narrativa que se está hablando en la NBA sobre la posibilidad que LeBron James sea compañero de Stephen Curry, Brian Windhorst señaló que “dos veces en los últimos 10 meses, LeBron ha tenido la oportunidad de dejar a los Lakers. Uno, en la fecha límite de cambios el año pasado cuando los Warriors llamaron. Los Lakers acudieron a LeBron y le dijeron: ‘¿En serio quieres que te cambien?’. Él dijo: ‘No’. El verano pasado se convirtió en agente libre. Volvió a firmar con los Lakers. LeBron ha dejado claro en repetidas ocasiones que quiere ser un Laker. Y si ese es el caso, tiene una cláusula de no intercambio. En realidad, no hay nada de qué hablar”.

¿Hasta cuándo tiene contrato LeBron James con Los Angeles Lakers?

El final parece que está cada vez más cerca. A pesar de que LeBron James tiene contrato con Los Angeles Lakers hasta el final de la temporada 2025-26 si hace uso de una opción jugador, ‘El Rey’ dijo que “no voy a jugar mucho más, para ser completamente honesto. No sé cuántos años son, si es un año o dos años, sea cual sea el caso. No jugaré hasta que se me caigan las ruedas. No voy a ser ese tipo”.

