Golpeó a LeBron por la espalda, dijo que no le gustaban los Lakers y terminó lesionándose

¿Un ejemplo que el karma existe? Pocas estrellas de la NBA tienen la personalidad de plantársele cara a cara a LeBron James y dejarle en claro que no le gustan Los Angeles Lakers. Esto lo hizo un jugador estelar de Memphis Grizzlies, pero al final de la historia terminó lesionándose.

Los Lakers habían eliminado a Grizzlies en la primera ronda de los Playoffs de la NBA 2022-23 y a Ja Morant no le gustó nada la celebración de LeBron mientras que la veía desde la banca por una lesión. Lo hizo público dentro y fuera de la duela.

Con este recuerdo en la mente, Morant no dudó y durante el segundo cuarto del juego entre Los Angeles Lakers y Memphis Grizzlies, del 6 de noviembre, golpeó a LeBron James por la espalda después de anotar dos puntos. Terminó recibiendo una falta técnica como castigo. ¿Por qué lo hizo?

“No me gustan (los Lakers). Me sacaron de los playoffs. Y luego el año pasado tuvimos un juego y vinieron aquí y lo explotaron en nuestra cancha cuando estaba en ropa de calle (…) Creo que le hice ‘demasiado pequeño’ a alguien que era demasiado pequeño. (LeBron) regresó y lo hizo respetuosamente. Él lo hizo y yo no retrocedo ante nadie. No me importa quién seas. Mi trabajo era simplemente regresar. Conseguí mi canasta y establecí el tono. Mis compañeros de equipo se alimentaron de él y ya ves lo que pasa. El mejor perro de nuestra liga. Eliminas al mejor perro… ¿A quién más le temes?” , le dijo Ja Morant a la prensa antes de saber la gravedad de su lesión.

Golpeó a LeBron por la espalda, dijo que no le gustaban los Lakers y se lesionó

LeBron James y Ja Morant. (Foto: Getty Images)

Luego del golpe por la espalda a LeBron James y de decir que no le gustaban Los Angeles Lakers, Morant recibió la noticia que se lesionó al sufrir una subluxación posterior de la cadera junto con múltiples distensiones musculares pélvicas de grado 1. Todo esto después de la victoria contra el equipo californiano del 6 de noviembre.

La decisión de Memphis Grizzlies con Ja Morant para el próximo partido contra Lakers

Sin tener aun certeza de cuándo volverá a jugar, ya que la incapacidad inicial será de al menos una semana desde el 9 de noviembre, Memphis Grizzlies decidió que Ja Morant no esté disponible para el partido contra Los Angeles Lakers del miércoles 13 de noviembre a las 22:00 ET.

