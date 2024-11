Green contó todo: Lo que hizo Thompson para que Curry anotara 37 puntos y le ganara a Mavericks

Fue un auténtico partidazo con mil y una emociones. Klay Thompson volvió al estadio Chase Center para enfrentar a su exequipo en la NBA, y cuando todo parecía alegría por el gran recibimiento que le dieron los aficionados de Golden State Warriors, Draymond Green reveló lo que hizo para que Stephen Curry se enojara, anotara 37 puntos y le ganara a Dallas Mavericks.

En la previa al juego Warriors vs. Mavericks, del 12 de noviembre, el entrenador Steve Kerr reveló que Curry y Thompson hablaron y acordaron que el base no diera un discurso antes del encuentro porque ambos querían enfocarse en el partido por la Copa NBA, pero…

A esta historia le faltaba una parte por contar. Salto al centro y empezó la batalla deportiva entre dos excompañeros que supieron ganar cuatro títulos de la NBA. Mientras que Klay Thompson empezaba a encestar triples para que Dallas Mavericks tuviera una ventaja de once puntos, Stephen Curry se encendió en el último cuarto para la victoria de Golden State Warriors.

Luego de anotar todos los últimos 12 puntos de los Warriors para ganarle a Mavericks por 120 a 117, Curry celebró con frases como: “Esta es mi mierd… aquí. ¿No quieres quedarte aquí? ¡Ah!”. ¿Le apunto a Thompson por irse del equipo de Golden State? Todo parece indicar que sí.

Lo que hizo Thompson para que Curry le ganara a Mavericks

Klay Thompson y Stephen Curry. (Foto: Getty Images)

“Cuando Steph llegó al juego anoche (12 de noviembre) estaba enojado. Tan pronto como le envié un mensaje de texto, me llamó de inmediato y traté de agitar un poco la olla. Estoy revolviendo la olla: ‘No es mi Splash Brother, no’. Estoy revolviendo la olla. Entonces, cabreé a Steph y él dijo: ‘Sí, hablé con Klay anoche’. Porque se suponía que Steph hablaría antes del juego. Él dijo: ‘Llamé a Raymond Ridder (vicepresidente de comunicaciones) y le dije que no hablaría, que solo necesitaba concentrarme en el juego, así que no hablaré y hablé con Klay al respecto” . Intentó hablar con Klay para ver si estaba de acuerdo y Klay lo ignoro, así que se enojó y allá vamos ”, reveló Draymond Green en su podcast.

Los números finales de Stephen Curry y Klay Thompson en Warriors vs. Mavericks

En el primer juego de la Copa NBA para Golden State Warriors y Dallas Mavericks, Stephen Curry terminó como la gran figura del juego al registrar 37 puntos, seis rebotes y nueve asistencias. Klay Thompson tampoco lo hizo nada mal y en el primer partido contra el equipo en el que estuvo 13 años se apuntó con 22 unidades, seis tableros, dos asistencias y 6 de 12 triples anotados.

