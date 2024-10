La primera decisión de Warriors tras conocerse la gravedad de la lesión de Stephen Curry

Será como tomar un examen final con tan solo unos días de preparación. Reacciones como estas se vieron entre los fanáticos de Golden State Warriors cuando vieron que Stephen Curry salió lesionado del juego contra Los Angeles Clippers y se podría perder varios juegos de la temporada NBA 2024-25.

Los Warriors ya tomaron una primera decisión al respecto. La temporada de la NBA inició de la mejor manera con dos victorias contundentes contra Portland Trail Blazers y Utah Jazz por una diferencia de 36 y 41 puntos, respectivamente. Curry sabía cuál será la clave en la campaña.

“Tienes que tener un compromiso. Sin agenda, sin egos. Bueno, egos saludables… Si no es tu noche, no puedes derrotar al equipo con tu energía. No he visto ninguna señal de alerta en ese sentid”, dijo Stephen Curry el 24 de octubre antes de lesionarse.

Publicidad

Publicidad

No fue una vez, se torció el mismo tobillo dos veces. Transcurría el tercer cuarto del juego Golden State Warriors vs. Los Angeles Clippers cuando Curry se torció el tobillo izquierdo sin tener contacto con un rival. Las muestras de dolor fueron notables y la estrella de la NBA fue directo a la banca, pero iba a regresar a la duela del estadio Chase Center.

El tobillo que se lesionó Stephen Curry. (Foto: Getty Images)

Faltaban 7 minutos y 55 segundos para el final del juego cuando volvió a suceder. Stephen Curry se torció solo una vez más el tobillo izquierdo, pero en esta ocasión sí fue directo al vestuario, y no pudo ayudar más a los Warriors en la derrota contra Clippers por 112 a 104 puntos. ¡Los resultados de la resonancia magnética que se hizo ‘El Chef’ ya salieron!

Publicidad

Publicidad

ver también Lo primero que dijo Stephen Curry de la gravedad de la lesión que sufrió en Warriors vs. Clippers

La primera decisión de Warriors tras conocerse la lesión de Curry

A pesar de que el entrenador Steve Kerr había dicho que las primeras palabras que dijo Curry sobre su lesión fueron ‘leve’ o ‘moderado’, Shams Charania, periodista de ESPN, publicó en X que Steph sufrió “una distensión peronea izquierda” y, por ende, la primera decisión de Golden State Warriors fue reevaluar al base estrella el viernes primero de noviembre para saber si hará parte de la gira de cinco partidos que jugarán los Dubs como visitantes del 2 al 10 de noviembre contra Houston Rockets, Washington Wizards, Boston Celtics, Cleveland Cavaliers y Oklahoma City Thunder.

Golden State Warriors descartó a Stephen Curry para estos partidos

Anthony Slater, periodista del portal The Athletic, informó que Stephen Curry no tuvo daños estructurales en el tobillo izquierdo tras la torcedura que sufrió el 27 de octubre, pero los Warriors decidieron que no dispute los dos juegos contra New Orleans Pelicans del martes 29 y miércoles 30 de octubre a las 22:00 ET.

Encuesta¿Contra cuál equipo se lesionó Stephen Curry en la NBA? ¿Contra cuál equipo se lesionó Stephen Curry en la NBA? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad