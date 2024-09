LeBron James no dudó, eligió al mejor jugador de la historia y le envió un mensaje a Michael Jordan

El debate por saber quién es el GOAT (mejor jugador de todos los tiempos) se acabó para LeBron James con una contundente respuesta. Así que siempre será un buen momento para recordar aquel día que le envió un mensaje a Michael Jordan para dar por finalizado, para él, uno de los mejores debates en la historia de la NBA.

¡A los hechos! El inicio de la temporada NBA 2022-23 tenía un objetivo claro para LeBron: convertirse en el máximo anotador de la historia. Parecía que iba ser un récord imposible de romper, pero ‘El Rey’ empezó a crear el preámbulo perfecto para superar la histórica marca de otra leyenda de Los Angeles Lakers, Kareem Abdul-Jabbar.

LeBron James le concedió una entrevista al portal ‘Grupo de noticias del sur de California’ y sostuvo que por “lo que aporto como jugador de baloncesto siento que soy el mejor jugador de baloncesto que ha existido. Eso es solo mi confianza, eso es solo lo que aporto, lo que poseo. Pero en cuanto a si el récord de anotación me lleva a otro nivel, no lo sé”. La elección empezaba a estar más que clara y el mensaje a Jordan estaba a punto de llegar.

Al contrario del pensamiento de LeBron, Michael Jordan nunca se ha declarado de manera pública el mejor jugador en la historia de la NBA. Incluso, en una entrevista con John Thompson en 2003 sostuvo que no se consideraba el GOAT, ya que “no jugué contra todos los grandes jugadores antes que yo y esos fueron los jugadores que influyeron en mi juego. Es un gran honor, no me malinterpretes, pero me encantaría jugar contra Jerry West para determinar si yo era mejor guardia que él o que Oscar Robertson, pero nunca lo sabremos”.

El 7 de febrero de 2023 quedará grabado en el mejor baloncesto del mundo como el día en el que LeBron James llegó a 38.390 puntos y se convirtió en el máximo anotador en la historia de la NBA. La voz de la estrella de Los Angeles Lakers era la más esperada, y al término del juego que terminarían perdiendo contra Oklahoma City Thunder por 130 a 133 puntos, ‘El Rey’ le envió un contundente mensaje a la leyenda de los Chicago Bulls.

Mensaje a Jordan: LeBron James no dudó y eligió al mejor jugador de la historia

Shaquille O’Neal estaba en la transmisión del canal TNT, y luego de ver cómo LeBron se convertía en el jugador con más puntos de todos los tiempos, le pregunto a James si se consideraba en el mejor en la historia de la NBA. La respuesta fue contundente. “Personalmente, me elegiré a mí mismo por encima de cualquiera que haya jugado este juego. Pero todos tendrán sus favoritos. Sé lo que traigo a la cancha cada noche y lo que puedo hacer en esta duela. Entonces, siempre voy a sentir que soy el que mejor jugó este juego, pero también hay otros grandes y estoy feliz de ser parte de ese camino”, afirmó James.

El récord que LeBron James tiene asegurado en la temporada NBA 2024-25

La temporada NBA 2024-25 inicia el martes 22 de octubre y cuando empiece el juego entre Los Angeles Lakers y Minnesota Timberwolves a las 22:00 ET, LeBron James tiene asegurado el récord de ser el primer jugador en la historia que comparte cancha con su hijo. Todo va a depender de cuándo se dé el debut de Bronny James en el equipo californiano luego de firmar un contrato por cuatro años y $7.9 millones de dólares.

