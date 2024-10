Lo que el entrenador de Lakers no puede hacer con LeBron si quiere conservar su empleo

¿Alguna duda que LeBron James tiene influencia en las decisiones de Los Angeles Lakers? La temporada NBA 2024-25 está cada vez más cerca de empezar y ‘El Rey’ decidió hacer público algo que hizo el entrenador Darvin Ham que no le gustó. Una clara advertencia para el nuevo coach del equipo californiano.

La influencia que tiene LeBron en los Lakers quedó evidenciada cuando se dio la salida de Russell Westbrook. El Big-3 del base con James y Anthony Davis apenas duró una temporada y media con 130 partidos de Russ. Durante la campaña 2022-23 fue intercambiado.

A pesar de que LeBron James había dicho que “no voy a sentarme aquí y tomar decisiones para la directiva, pero me encanta ser compañero de equipo de Russ”, Kyle Goon, del Grupo de Noticias del Sur de California, publicó un artículo el 12 de abril 2023 que desmintió la narrativa que había instalado ‘El Rey’.

Según Goon, tanto LeBron como Anthony Davis dieron el visto bueno a los movimientos que hizo Los Angeles Lakers antes y durante la fecha límite de intercambios en la temporada NBA 2022-23. Entre estos, la salida de Russell Westbrook. ¿Lo mismo pasó con la salida de Darvin Ham?

Darvin Ham y LeBron James. (Foto: Imago)

Luego de dos temporadas en las que la máxima instancia a la que llegaron fue a las Finales de la Conferencia Oeste en 2023, los Lakers decidieron despedir a Ham el 3 de mayo de 2023. El exjugador JJ Redick fue elegido el nuevo entrenador, y antes de que empiece la temporada 2024-25, supo que no debe hacer con LeBron James sino quiere correr con la misma suerte que tuvo el exentrenador del equipo de Los Ángeles.

Lo que JJ Redick no puede hacer con LeBron si quiere conservar su empleo

Se estrenó la serie ‘El 5 inicial’ de Netflix que tiene a LeBron James como uno de sus protagonistas y ‘El Rey’ decidió hacer una revelación de algo que no le gustó del entrenador Darvin Ham. “La restricción de minutos es algo con lo que simplemente no estoy de acuerdo. Nunca he estado de acuerdo con eso. Preparo mi cuerpo física y mentalmente, preparo mi mente para la batalla. No he tenido conversaciones, charlas y batallas con mis entrenadores y lo entiendo. Pero también me entiendo. Y me entiendo y no hay nadie que me entienda más que yo”, dijo Bron y la advertencia a Redick estaba hecha.

¿Cuándo inicia la temporada NBA 2024-25 para Los Angeles Lakers?

LeBron James firmó un nuevo contrato con Los Angeles Lakers por dos temporadas más si decide hacer uso de la opción jugador en la campaña 2025-26 y, de esta manera, ratificó el compromiso con el equipo californiano desde el momento que debuten en la temporada NBA 2024-25 contra Minnesota Timberwolves el martes 22 de octubre a las 22:00 ET en el estadio Crypto.com Arena.

