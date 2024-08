El 'King' no se inclinó por Michael Jordan y explicó el motivo de su elección.

Los Juegos Olímpicos de París 2024 dejaron en claro una vez más que la NBA es la mejor liga del mundo si hablamos de baloncesto. Aunque el seleccionado de Estados Unidos -conformado íntegramente por jugadores de ese campeonato- sufrió en algunos pasajes contra Serbia y Francia, terminaron saliendo a flote y fueron justos ganadores de la medalla dorada.

Así, jugadores como Stephen Curry, LeBron James o Kevin Durant sumaron la presea dorada de París 2024 a su palmarés y se preparan para el inicio de la nueva temporada. Puntualmente, ‘King James’ hará historia al compartir equipo con su hijo Bronny James en Los Angeles Lakers.

Además, con 39 años, va en búsqueda de su quinto anillo luego de una decepcionante temporada a nivel colectivo. Sin embargo, hay quienes creen que no necesita seguir sumando campeonatos para ser considerado el mejor jugador de la historia, mientras que otros opinan que solamente con seis trofeos podrá superar a Michael Jordan. Ahora bien, el propio LeBron ya se encargó de elegir al GOAT de la NBA.

LeBron James cumplirá 40 años (IMAGO)

LeBron James eligió al mejor jugador de la historia de la NBA

En febrero de 2023, LeBron James superó a Kareem Abdul-Jabbar y se convirtió en el jugador con más puntos en la historia de la NBA. Tras este hito, la figura de LA Lakers fue consultado sobre si ya era el mejor de todos los tiempos, y no dudó en su respuesta: “Siempre siento que soy el mejor que ha jugado al baloncesto. Esa es la confianza que tengo, es lo que creo que valgo. Pero si este récord me hace subir al último nivel, eso no lo sé”.

Más adelante, completó: “Voy a dejar que cada uno decida según su opinión. Yo me pongo delante de todos los demás que han jugado al baloncesto. Cuando la gente hable de los mejores anotadores en la historia, mi nombre va a tener que salir”.

¿Cuándo comienza la temporada 2024/25 de la NBA?

La nueva temporada regular de la NBA comenzará el próximo 22 de octubre con el partido inaugural entre el último campeón, Boston Celtics, y New York Knicks.