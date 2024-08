El debate sobre quién es el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1 tiene como grandes protagonistas a Michael Schumacher y Lewis Hamilton. Sin embargo, si hay alguien de la parrilla actual que también podría meterse en esa discusión, ese es Max Verstappen.

Con tan solo 26 años, ‘Mad Max’ ya se consagró tres veces campeón de la F1 y va camino a conseguir su cuarto Mundial en la temporada 2024. Si bien Red Bull Racing ha demostrado debilidades en las últimas carreras, el neerlandés parece haber fabricado un colchón de puntos suficiente para terminar en lo más alto de la tabla y es casi un hecho que sumará otro título del Campeonato de Pilotos a su palmarés.

En este contexto, en la escudería austriaca lo consideran un emblema del deporte. En las últimas horas, Pierre Waché -director técnico de Red Bull- manifestó en una entrevista con Crash.net: “Es como todas las leyendas de otros deportes. Algunos son capaces de hacer cosas que nadie más puede hacer. No sé cómo ni por qué, pero él puede hacerlo”.

Max Verstappen festejando el Campeonato de la Fórmula 1 2022 (IMAGO)

Además, Waché comparó a Verstappen con leyendas del tenis y baloncesto:“Es como Roger Federer o Michael Jordan. Son personas que a veces pueden hacer cosas imposibles. El piloto está al mando del coche y tiene la capacidad de controlarlo y manejarlo como nadie. Además de conducir, tiene la capacidad extra de analizar las cosas”.

Max Verstappen analizó el delicado momento de Red Bull Racing

Esta escudería no consiguió mostrarse dominante en los últimos Grandes Premios y Verstappen reflexionó así al respecto en declaraciones recogidas por As Motor: “La situación no es tan terrible, pero también tenemos que intentar mejorar el rendimiento del coche para poder intentar defendernos y dictar el ritmo de nuevo”.

Por último, se refirió al proyecto del motor propio: “Hay que ser realistas. Tenemos que luchar contra personas que fabrican motores desde hace más de cien años. Tienen mucha experiencia, pero por supuesto también hemos fichado a mucha gente”.