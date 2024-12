La temporada 2024 llegó a su fin en varios rincones del mundo y la mayoría de ligas se vieron frenadas para un pequeño receso. En el caso de México, por ejemplo, tras el título de América recién volverá a la actividad el próximo viernes 10 de enero con el Clausura 2025.

En Sudamérica, un equipo que celebró a lo grande fue Atlético Nacional de Efráin Juárez. El Verdolaga se quedó con la Copa Colombia tras vencer a América de Cali y, ya con ese trofeo bajo el brazo, el mexicano también logró comandar a sus dirigidos al Finalización 2024, donde venció a Tolima en la Final.

Un nombre sorprendido por esta cuestión fue Miguel Herrera, quien realizó una particular reflexión en Fox Sports: “Sinceramente no le veía dotes como técnico. El tipo se ve muy preparado, con mucho entusiasmo, a lo mejor lo veía con un dote para ser directivo”. “Pero bueno, me da muchísimo gusto que Efra consiga los logros que tiene”, agregó.

El Piojo, con vasta trayectoria como técnico, quedó realmente sorprendido por el éxito del mexicano en Sudamérica, toda una extrañeza para estos tiempos pero que puede marcar un precedente. “Realmente no sé qué virtudes le puedo ver a Efra, la verdad no lo he visto trabajar mucho“, añadió.

Y continuó con su discurso: “A la distancia se ve que tiene un buen grupo, se ve que tiene buena llegada con los muchachos”. “Su equipo tiene una buena idea de juego, habrá que esperar un torneo más para ver cómo se va definiendo su estilo y su idea“, detalló.

Cuando Miguel Herrera y Efraín Juárez compartieron club

Cabe recordar que el Piojo fue entrenador del novato DT hace algunos años: Fue en América entre el 2012 y 2013, cuando las Águilas fueron campeones en el Clausura 2013. De esa manera, compartieron el día a día y el experimentado estratega se vio sorprendido por el éxito de Juárez.