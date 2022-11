Desde Santa Clara, California, los San Francisco 49ers anunciaron un programa completo de eventos previos al NFL International Game en la Ciudad de México, que disputarán el lunes 21 de noviembre contra los Arizona Cardinals. Este programa incluye rallies para aficionados, una exclusiva fiesta para los Fieles mexicanos para ver el partido y un programa académico para niños organizado por 49ers EDU y 49ers PREP de la Fundación 49ers.

Los 49ers organizarán estos eventos con la intención de crear la mejor experiencia para sus fanáticos y demostrar los valores comunitarios fundamentales de la organización. "Incluso antes de que se anunciara nuestro partido en la Ciudad de México, notamos una increíble energía y emoción de los fieles en todo México", dijo Al Guido, Presidente de los 49ers. "No podríamos estar más entusiasmados por ampliar nuestra afición, organizando una serie de eventos que acercarán a los fans de México a nuestro equipo como nunca antes, al tiempo que les presentaremos el impacto positivo que tendremos en sus comunidades".

Programa completo de eventos de los 49ers en la Ciudad de México

"Los 49ers tienen la suerte de ser uno de los equipos más populares de la NFL en México. Apreciamos a las decenas de fieles que nos apoyarán no sólo en el estadio Azteca el 21 de noviembre, sino en todo México durante toda la semana", dijo

La Academia de los 49ers en Universidad Anáhuac México (miércoles 16 – jueves 17 de noviembre)

49ers EDU presentado por Chevron y 49ers PREP presentado por U.S. Bank, programa creado directamente por la Fundación 49ers, colaborarán como La Academia de los 49ers, en la que algunos estudiantes mexicanos aprenderán sobre futbol americano y la importancia de mantenerse activos. Además, se les enseñarán conceptos de física a través de la aplicación en el mundo real y los principios STEM (por sus siglas en inglés),

acrónimo de los términos en inglés Science (Ciencia), Technology (Tecnología), Engineering (Ingeniería) y Mathematics (Matemáticas). A la Fundación 49ers le emociona llevar esta oportunidad única a estudiantes de la Ciudad de México. En la primera parte de su día en la Universidad Anáhuac México Campus Norte, los estudiantes participarán en una actividad práctica de física con 49ers EDU y pondrán la teoría en acción con 49ers PREP, participando en cuatro ejercicios de futbol americano en los que podrán desarrollar sus habilidades futbolísticas.

Visita de Sourdough Sam y las 49ers Gold Rush a la Oficina de United Airlines (jueves 17 de noviembre)

Ubicada en el Paseo de la Reforma, una de las avenidas más transitadas en el corazón de la Ciudad de México, la oficina de United Airlines recibirá a estos dos íconos de los 49ers para tomarse fotos e interactuar con los fans.

Conferencia de Prensa con leyenda de los 49ers (fecha y lugar por confirmar)

Como una de las franquicias más exitosas de la NFL, los San Francisco 49ers cuentan con una gran lista de exjugadores y entrenadores que fueron fundamentales para dar forma al futbol americano. En este evento, los medios de comunicación tendrán la oportunidad de interactuar con una leyenda de los 49ers que hablará de su experiencia en la NFL, del aprecio de los 49ers hacia los fieles mexicanos y de las expectativas para el partido de Monday Night Football de los Niners contra Arizona.

La Casa de los 49ers en PG BBQ Warehouse (viernes 18 de noviembre – lunes 21 de noviembre)

Durante todo el fin de semana, la Casa de los 49ers en México tendrá lugar en PG BBQ que se convertirá en una visita obligada para todos los fans de los 49ers en México. El espacio estará abierto durante varias horas cada día, proporcionando un ambiente emocionante con regalos de los 49ers, trivias y más. Habrá apariciones de exjugadores de los 49ers, de la mascota de los 49ers, Sourdough Sam, y de las 49ers Gold Rush durante los siguientes horarios:

Viernes 18 de Noviembre: 6 pm - 9 pm

Sábado 19 Noviembre: 3 pm - 10 pm

Domingo 20 Noviembre: 12 pm - 9 pm

Los fans de los San Francisco 49ers que no puedan asistir al partido en el estadio Azteca llenarán La Casa de los 49ers el lunes a partir de las 7:00 pm al término del partido para vivir una fiesta única mientras disfrutan del Monday Night Football entre los 49ers y Cardinals. Acompañados por Sourdough Sam y las Gold Rush, y ambientado por las porras del equipo, regalos y otras emocionantes sorpresas, el evento promete una auténtica atmósfera.

La Casa de los 49ers y otras activaciones de los fans en México contarán con el apoyo de los socios corporativos Levi's!, SAP, United Airlines y Vivid Seats. Estas asociaciones

son posibles a través del nuevo programa NFL International Home Marketing Area (IHMA), que les permite apoyar los esfuerzos de los 49ers a nivel internacional. Otros socios corporativos del IHMA de los 49ers son Avery-Dennison, Cisco e Incode.

