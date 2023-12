El 2023 está a punto de terminar y tendremos grandes partidos en la Jornada 16 de la National Football League (NFL) para disfrutar durante los festejos de Nochebuena y Navidad.

Los primeros duelos del 24 de diciembre serán: Atlanta Falcons (6 victorias – 8 derrotas) vs Indianapolis Colts (8-6), Carolina Panthers (2-12) vs Green Bay Packers (6-8), Houston Texans (8-6) vs Cleveland Browns (9-5), Minnesota Vikings (7-7) vs Detroit Lions (10-4), New York Jets (5-9) vs Washington Commanders (4-10) y Tennessee Titans (5-9) vs Seattle Seahawks (7-7).

Más tarde ese mismo día se enfrentarán Tampa Bay Buccaneers (7-7) vs Jacksonville Jaguars (8-6), Chicago Bears (5-9) vs Arizona Cardinals (3-11) y el cruce entre los segundos de cada Conferencia, Miami Dolphins (10-4) vs Dallas Cowboys (10-4).

Finalmente, en el cierre de la Nochebuena, Denver Broncos (7-7) jugará ante New England Patriots (3-11).

La actividad continuará durante la Navidad, con el partido entre Kansas City Chiefs (9-5) y Las Vegas Raiders (6-8) en el primer turno, Philadelphia Eagles (10-4) y New York Giants (5-9) en el segundo y en el cierre de la jornada, el apasionante duelo entre los líderes de Conferencia, San Francisco 49ers (11-3) ante Baltimore Ravens (11-3).

Quiénes son los equipos favoritos la jornada de Nochebuena y Navidad de la NFL

La Jornada de Nochebuena y Navidad será apasionante y, en algunos casos, muy reñida. Aquí te dejamos los momios* completos de la jornada en 10bet:

Steelers vs Bengals: +125/-150

Chargers vs Bills: +550 / -752

Falcons vs Colts: -135 / +110

Panthers vs Packers: +195 / -245

Texans vs Browns: +125 / -150

Vikings vs Lions: +135 / -165

Jets vs Commanders: -165 / +135

Titans vs Seahawks: +140 / -175

Buccaneers vs Jaguars: -160 / +115

Bears vs Cardinals: -225 / +160

Dolphins vs Cowboys: -130 / -105

Broncos vs Patriots: -385 / +250

Chiefs vs Raiders: -649 / +360

Eagles vs Giants: +575 / -580

49ers vs Ravens: -255 / +175

*La información presentada es de referencia ya que los momios pueden variar de un momento a otro sin previo aviso