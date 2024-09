La Semana 1 de la NFL comenzó con la llegada de septiembre. La temporada 2024 del deporte más popular de los Estados Unidos inició el jueves pasado con el duelo entre los Kansas City Chiefs y Baltimore Ravens, el cual lo ganaron los vigentes campeones.

Luego, este viernes los Philadelphia Eagles derrotaron 34 a 29 a los Green Bay Packers en un juego que se llevó a cabo en San Pablo, Brasil. Y este domingo continúa la Semana 1, día en el que uno de sus varios partidos será entre los Cincinnati Bengals y New England Patriots (11:00hs de CDMX)

Con respecto a los Cincinnati Bengals, la franquicia de la AFC Norte tuvo un récord de 9-8 la temporada pasada y la lesión de Joe Burrow le trajo muchos problemas en las últimas semanas. El mariscal titular es fundamental para la franquicia y se espera que en 2024 mejore sus rendimientos de 2023 siempre y cuando el QB se mantenga sano.

Por el lado de los New England Patriots, esta no será una temporada más porque Bill Belichick no comandará más a la franquicia (lo hizo desde 1999) tras su renuncia. El nuevo entrenador jefe del equipo de Boston es Jerod Mayo, quien era entrenador de linebackers en la era de Belichick.

Dónde ver EN VIVO Cincinnati Bengals vs. New England Patriots por el juego de NFL: Canal de TV y streaming

El juego entre los Cincinnati Bengals y los New England Patriots únicamente podrá verse en vivo en México vía streaming a través del DAZN NFL Game Pass.

