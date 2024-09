US Open

US Open

El US Open 2024 se definirá entre Jannik Sinner y Taylor Fritz. El número 1 del Ranking ATP está acostumbrado a disputar este tipo de partidos, pero el nombre del segundo finalista no suele formar parte de las instancias decisivas de los Grand Slams y puede ser desconocido para aquellos que no están metidos de lleno en el mundo del tenis.

ver también Rafael Nadal se sinceró sobre la rivalidad con Roger Federer: "Hemos hecho muchas cosas"

Si bien Fritz es el número 12 del ranking y viene de ganar una medalla de bronce en dobles de los Juegos Olímpicos París 2024, muchos no saben de la historia de este tenista que se convertirá en el primer estadounidense en jugar una final de US Open desde Andy Roddick en 2006.

Taylor nació el 28 de octubre de 1997 en San Diego, California. Sus padres son Kathy May, extenista que llegó a ser 8° en el ranking WTA, y Guy Fritz, motivo por el cual a los dos años de edad ya practicaba este deporte.

Taylor Fritz venció a Frances Tiafoe y accedió a la final del US Open (IMAGO)

Fritz disputó varios torneos junior e incluso ganó el US Open de dicha categoría en 2015, dos años antes de tener su primer y único hijo -Jordan Taylor Fritz- con apenas 18 primaveras, fruto de su relación con Raquel Pedraza, también del mundo del tenis y con quien se había casado en 2016.

El oriundo de San Diego acumula ocho títulos ATP en su carrera, siendo el más importante el Masters 1000 de Indian Wells ante Rafael Nadal en 2022. En aquella oportunidad, Taylor Fritz superó al español por 6-3 y 7-6 (5), aunque ahora va por el premio mayor este domingo: su primer Grand Slam.

Publicidad

Publicidad

Su confianza es muy grande de cara a este cotejo, tanto así que declaró luego de pasar a la final contra Sinner: “Siempre que nos hemos enfrentando, disfruté de nuestros duelos. Tengo la sensación de que el domingo voy a salir ahí, a jugar muy bien y a ganar“.

ver también Furor por la semifinalista del US Open de 23 años que tiene más dinero que Cristiano, Messi, Lebron James y Mayweather

El fanatismo de Taylor Fritz por otros deportes y los ídolos de su infancia

A pesar de que destaca en el tenis, Fritz también es amante del golf, el fútbol y la NFL, siendo Manchester United y Los Angeles Chargers sus equipos favoritos. Además, también es conocida su pasión por los videojuegos como EAFC (antes FIFA), Call of Duty o Fortnite, entre otros. De hecho, es inversos en los e-Sports y en 2019 organizó un torneo de Nintendo Mario Tennis junto al influencer Addison Rae y luego donó las ganancias (1 millón de dólares) a la causa “No Kid Hungry”.

Por otro lado, Taylor siempre miró a Pete Sampras y Juan Martín del Potro como modelos a seguir dentro del tenis. Incluso con el argentino llegó a compartir cancha en dobles en una edición de Wimbledon. “Él era mi jugador favorito mientras crecía. Siempre admiré su espíritu deportivo y lo fuerte que pegaba su derecha. Quería jugar como él. Es triste verlo retirarse”, manifestó Fritz, en declaraciones recogidas por Sportskeeda, sobre Delpo cuando anunció su retiro.

Publicidad

Publicidad

La novia de Taylor Fritz es “la mujer más famosa del tenis”

Luego de su ruptura con la madre de su hijo, Taylor Fritz conoció a Morgan Riddle por una aplicación de citas y actualmente son una de las parejas sensación en el mundo del deporte. Esta modelo e influencer reúne casi 400 mil seguidores en su cuenta de Instagram y se dedica a mostrarle a su público todo sobre el mundo del tenis mientras sigue la carrera de su novio. The New York Times la catalogó como “la mujer más famosa del tenis masculino”.

Morgan Riddle, apoyando a Talyor Fritz desde las gradas (IMAGO)

El camino de Taylor Fritz en US Open 2024

Primera ronda: Camilo Ugo Carabelli

Segunda ronda: Matteo Berrettini

Tercera ronda: Francisco Comesaña

Octavos de final: Casper Ruud

Cuartos de final: Alexander Zverev

Semifinales: Frances Tiafoe

Final: Jannik Sinner

Publicidad