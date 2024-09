La temporada 2024 de la NFL (National Football League) comenzó el jueves pasado con el Thursday Night Football, día en el que los Kansas City Chiefs, los bicampeones de la liga, vencieron por 27-20 a los Baltimore Ravens.

Este juego fue una especie de revancha de lo que sucedió la temporada pasada, cuando los Chiefs, liderados por Pat Mahomes, vencieron por 17-10 a los Ravens en las Finales de Conferencia de la AFC en la postemporada.

Baltimore comenzó a remontar el juego del jueves y tuvo una oportunidad de ganarlo en la última ofensiva, la cual generó polémica porque Isaiah Likely en principio había convertido el touchdown. Sin embargo, los jueces de la NFL, luego de revisar la recepción, concluyeron que el ala cerrada de los Ravens no estaba del todo dentro del campo.

Las palabras de los Ravens tras la derrota con los Chiefs

“Este es probablemente el peor partido que vamos a jugar en todo el año. Así que, si esto es lo mejor que tienen, quiero decir, buena suerte en la postemporada“, expresó Isaiah Likely luego de la derrota ante los Chiefs.

Por otro lado, Lamar Jackson mostró su bronca después de que un reportero le haya mencionado a los Kansas City Chiefs como su “kryptonita” luego de perder tanto en la postemporada de 2023 como en el debut en 2024.

Lamar Jackson durante el juego ante los Kansas City Chiefs (IMAGO)

“No son mi kriptonyta. No son mi kriptonyta. Todo este partido me ha dado ánimos porque creo que nuestros chicos lucharán. Por desgracia, nos penalizaron cada vez que teníamos una jugada explosiva. Todos odiamos perder. No puedo enfadarme con mis chicos por perder contra ellos y de la forma en que perdimos”, expresó el mariscal de campo de los Ravens de la NFL.

“Volveremos a verlos. Este es el peor partido que jugaremos en toda la temporada. Te lo puedo prometer“, manifestó Roquan Smith, linebacker de Baltimore luego de la derrota.

Después de la Semana 1 de la NFL, ahora los Baltimore Ravens recibirán a Las Vegas Raiders, mientras que los Kansas City Chiefs se enfrentarán con los Cincinnati Bengals. Ambos juegos se llevarán a cabo el próximo domingo 15 de septiembre.

