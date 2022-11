Así surgió la afición de Sergio Checo Pérez por el América y no por las Chivas de Guadalajara

El pasado 30 de octubre de 2022 parecía ser un día muy especial en la vida de Sergio el Checo Pérez, piloto mexicano de la escudería Red Bull, ya que ese día compitió en la carrera del Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1 y se jugó la Final del torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

Sin embargo, las circunstancias impidieron el gran domingo que deseaba vivir Sergio el Checo Pérez ya que las Águilas del América fueron eliminadas una semana antes en el estadio Azteca en el partido de vuelta de las Semifinales del torneo Apertura 2022 de la Liga MX por los Diablos Rojos del Toluca.

Sergio el Checo Pérez siguió esa eliminación de las Águilas del América desde Austin, Texas, en la víspera a la carrera del Gran Premio de los Estados Unidos donde al día siguiente ganaría con su compañero Max Verstappen el campeonato mundial de constructores de la Fórmula 1 para Red Bull.

A final de cuentas, el 30 de octubre, Sergio el Checo Pérez quedó en tercer lugar en la carrera del Gran Premio de la Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez mientras que el partido de vuelta de la Final del torneo Apertura 2022 de la Liga MX se jugó en el estadio Hidalgo donde el Pachuca venció al Toluca.

La afición del Checo Pérez por las Águilas del América

Si bien nació en Guadalajara, Sergio el Checo Pérez nunca se sintió identificado con las Chivas y prefirió convertirse en seguidor de las Águilas porque "desde muy chico con unos primos empezamos a ver al América, Chivas no me atraía mucho. Entonces fue fácil mi elección y me convertí en gran aficionado del América".