Tras ver a Katy Perry durante la ceremonia, se ha constatado que será parte del show, además de Lionel Richie y Take that, aunque estos serían solo algunos de los cantantes invitados al show de este domingo. Las Spice Girls estarán presentes, pero se desconoce si tendrán preparado algún número musical.

La fiesta aún no acaba tras la Coronación del Rey Carlos , pues la Realeza ha decretado que serán dos días de festejos en el Reino Unido, siendo el segundo donde más personas podrán disfrutar de este hecho histórico que ocurrió el sábado 6 de mayo tras oficializar a su nuevo rey, luego del fallecimiento de la Reina Isabel.

