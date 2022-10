Desde que WhatsApp y los demás servicios de mensajería llegaron a los teléfonos celulares la comunicación a través de ellos cambió, sobre todo cuando llegaron los emojis. Gracias a estos elementos ya no había que usar palabras, sino símbolos para comunicar, lo que luego dio lugar a algunos malos entendidos y confusiones. Por eso es importante descubrir los significados reales de ciertos emojis que son muy populares. Y en este artículo conocerás cuál es el significado del emoji del mono que se tapa los oídos en WhatsApp.

Esta peculiar figura ha estado presente en los teclados de los smartphones y se ha vuelto uno de los más utilizados, incluso a la hora de compartir un chisme, sin embargo su origen real es muy distinto a la forma en la que se terminó usando en las aplicaciones de mensajes, por lo que es importante conocerlo y saber también, qué es lo que realmente significa.

Este es el verdadero significado del emoji del mono que se tapa los oídos en WhatsApp

De acuerdo con la Emojipedia, la plataforma que se dedica a recopilar la información acerca de todos los emojis existentes, el verdadero significado del emoji del mono que se tapa los oídos en WhatsApp es el mono que no oye el mal, llamado Kikazaru (en japonés significa "no oye"), uno de los Tres Monos Sabios. Se le representa como el mono marrón con las manos cubriendo sus orejas y se usa para expresar que alguien no quiere escuchar algo o no puede creer lo que está escuchando.

Estos Tres Monos Sabios representan el proverbio "no veas el mal, no oigas el mal, no hables el mal", interpretado a menudo como una llamada a la discreción o a la ignorancia voluntaria. En inglés, el nombre de este emoji es "See No Evil Monkey" y fue aprobado como parte de Unicode 6.0 en 2010 y añadido a Emoji 1.0 en 2015. Y desde su llegada este emoji ha tenido mucho éxito entre los usuarios que quieren dar a entender que no quieren escuchar algo, o que no pueden creer lo que acaban de escuchar. Sin embargo, tiene su lado oscuro.

El lado oscuro del emoji del mono que se tapa los oídos en WhatsApp

El lado oscuro de este emoji es que, tal y como ocurre con otros emojis, a veces es usado en algunos contextos para realizar comentarios ofensivos o racistas, sobre todo cuando quien lo usa con este fin quiere agredir a personas de piel oscura, por lo que se recomienda que este "See No Evil Monkey" sea usado de forma responsable, por que podría dar pie a un mal entendido o una confusión, lo que pondría al usuario que lo usó en una situación muy desagradable.