La hora del descanso es sin duda muy importante para los seres humanos y el contar con una cama y una buena almohada puede sonar muy simple, pero tiene mucho que ver sobre todo si hablamos de almohadas, por tal motivo la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó 16 modelos de 11 marcas diferentes y estos fueron los resultados.

A demás de dormir al menos ocho horas diarias, es necesario tener una almohada que pueda resistir y cumplir con dichas especificaciones, para evitar se deforme y pierda su efectividad, seguramente siempre te has preguntado cuál es la más económica y que te funcionará, pues recuerda que no lo más caro es lo mejor, así lo dejó ver el estudio, por eso te traemos las mejores almohadas y las que no cumplieron.

Profeco estudio los materiales con los que están rellenas como fibras de poliéster, plumas de ganso, espuma de poliuretano, también las fibras textiles, en este caso el algodón o poliéster y por último su firmeza.

Las mejores almohadas

Tommy Bahama Home ($599 pesos)

Spring air ($984 pesos)

Luuna "Cool Memory Gel” ($1,249 pesos)

Tulippe modelo 2012 ($369 pesos)

Sealy Down Alternative ($879 pesos)

Luuna Adjustable Down Alternative ( $1, 258 pesos?

Sognare (1,743 pesos)

No siempre lo más caro es de mejor calidad, por eso te presentamos cuál es la almohada con las tres B, buena, bonita y barata, pues tienen una calidad similar. Se trata de Tulippe que tiene una calidad similar a Luuna “cool purity Grafeno que es tres veces más cara.

Tips para comprar una buena almohada

Cómpralas en tiendas establecidas

Piensa cuáles son tus necesidades

Verifica que no tengas imperfecciones

Revisa la etiqueta

Checa su firmeza

Que sean cómodas

¿Qué es la Profeco?

En 1976 se promulgó la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC)y surgió Profeco como la institución encargada de defender los derechos de los consumidores, prevenir abusos y garantizar relaciones de consumo justas. México se convirtió en el primer país latinoamericano en crear una procuraduría y el segundo con una ley en la materia.

Seis años después, en 1982, la institución ya tenía 32 oficinas en las principales ciudades del país. En la actualidad, Profeco cuenta con un total de 38 Oficinas de Defensa del Consumidor en el país.

Todo lo podrás encontrar en internet, pero si quieres saber cuáles son los últimos estudios de productos, la Profeco sacó a circulación desde hace 40 años una revista que informa sobre temas actuales de consumo, el resultado de los estudios de calidad, los comparativos de precios y sobre los derechos de los consumidores. Esta la podrás encontrar en los puestos de periódicos mensualmente por un costo de 42 pesos.