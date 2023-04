Exatlón All Star 2023: Una de ellas 2 sería la eliminada este 30 de abril

En el Exatlón All Star 2023 las emociones no paran y los sitios de spoilers acaban de filtrar que una de las 2 participantes que te mostraremos sería la eliminada este 30 de abril del reality que apenas acaba de despedirse de The Playmaker y que este fin de semana, dirá adiós a otro participante.

Sin embargo debes saber que la filtración que te compartiremos es solo un rumor, por lo que no debes perderte un solo episodio del reality que conduce la Máxima Autoridad Antonio Rosique para saber si estas filtraciones aciertan con lo que ocurre en el programa; y este día, te contaremos la más reciente.

Una de ellas 2 sería la eliminada este 30 de abril del Exatlón All Star 2023

Liliana Hernández y Evelyn Guijarro son las participantes que estan en riesgo de salir eliminadas de la emisión por lo que este fin de semana podría ser uno de los más dolorosos tanto para los participantes del reality como para los fans, ya que ambas atletas con se las más queridas por el público.

Si bien los sitios de spoilers señalan que Triple Jumper es la que tiene más probabilidades de irse del programa nada salva a Sniper, a pesar de que es de las favoritas para llevarse el título aunque para hacerlo tenga que pasar por encima de su gran amiga Terminator, con quien incluso se le había relacionado sentimentalmente en el pasado. Pero si cualquiera de estas dos atletas se marcha podría ser un duro golpe no solo para atletas y fans, sino también para la producción del reality.

La próxima eliminación le pegaría duro al Exatlón All Star 2023

Y es que el reality sigue luchando por el rating pero sin lograr ganarle a Televisa de acuerdo al monitoreo de @PRODU en Twitter ya que tan solo esta semana el Exatlón volvió a ser atropellado por las telenovelas Pienso en ti y El amor invencible, y es que mientras estas acumularon 2.8 y 3.3 millones de espectadores respectivamente, el reality de TV Azteca apenas ha alcanzado 1.2 millones de televidentes, por lo que la salida de Triple Jumper o Sniper le pegaría duro al programa.

Y es que hay que recordar que Lili Hernández no solo es la ganadora de la sexta edición del programa, sino que ademásse hizo novia de Andrés Fierro durante el mismo en medio de un escándalo que atrajo todas las miradas de los televidentes; y por otro lado Evelyn Guijarro es una de las favoritas a ganar ya que en la actualidad pertenece al top 5 de los atletas con mejor desempeño, según la cuenta de Twitter @NailaRoja10.