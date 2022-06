HBO prepara una secuela de Game of Thrones y Jon Snow será el protagonista. Te contamos de qué tratará.

Game of Thrones: Este sería el argumento de la secuela de GoT con Jon Snow

Aunque el invierno ya pasó, todo parece indicar que aún quedan algunas cuestiones por resolver. Y es que a pesar de que gran parte de Westeros logró tener un final, bueno o malo, nuestro querido Jon Snow se quedó a la deriva, y tal parece que HBO quiere solucionarlo con una secuela de Game of Thrones.

Game of Thrones ha sido una de las series más importantes en el siglo. Desde su estreno se convirtió en un fenómeno mundial y aunque su última temporada no tuvo una gran aceptación, continúa siendo uno de los contenidos más relevantes de HBO.

Ahora, estamos a tan solo unos meses del estreno de House of Dragon, la historia de la familia Targaryen y cómo fue que gobernaron durante años gracias a su control sobre los dragones. Y tal parece que los directivos de HBO han decidido escuchar a los fanáticos y darle una segunda oportunidad a la historia de George R.R. Martin en televisión.

¿De qué tratará la secuela de Game of Thrones?

De acuerdo a información de The Hollywood Reporter, la secuela de Game of Thornes tratará del hilo narrativo que dejó inconcluso Jon Snow, esto quiere decir que en lugar de una serie que nos muestre distintas perspectivas de Westeros, la serie tendría como principal foco qué fue lo que sucedió con el ex Lord Comandante.

Y a pesar de los rumores de que se podría estar pensando en llevar este mundo a la animación con nuevos formatos, lo que ha logrado descubrirse de esta supuesta secuela de Game of Thrones es que se estaría buscando que Kit Harington regrese como Jon Snow, y esto abriría la posibilidad de que personjes como los hermanos Stark también vuelvan a la pantalla.

Sin embargo, es importante destacar que hasta la fecha, a casi 3 años del final de la serie, George R.R. Martin no ha terminado la historia de Juego de Tronos, por lo que esta secuela, al igual que las últimas 3 temporadas de la serie, no estarían basadas en los libros del autor.

Por su parte, HBO no ha confirmado la producción de esta continuación de GoT y los fans permanecen expectantes, pues, no sería la primera vez que la productora cancela una serie relacionada con este universo de ficción.