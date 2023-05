Día con día la vidente Nana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este VIERNES 12 de mayo para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy VIERNES 12 de mayo

Aries

Te invitarán a salir en próximos días amistades y al final van a cancelar y no se va a hacer nada, recuerda que son muy de esas. Hay movimientos en tus estados de ánimo y perros y frecuentes, hay días en que te levantas con ganas de ya no seguir tus días, te hacen falta deseos y sueños para poder tener motivos suficientes para seguir creciendo y encontrar la felicidad.



Un embarazo en la familia o persona cerca de ti se dejará ver en próximas fechas. Deja todos esos momentos de amargura a un lado y comienza a buscar tu propia felicidad, recuerda que es solo tu responsabilidad de nadie más, vienen momentos muy buenos para ti, quienes se fueron sin motivo regresarán y te pedirán disculpas. En el amor se ve un terreno incierto, quizás necesites estar un tiempo más solo o sola para saber qué es lo que necesitas en tu vida.

Tauro

Sabrás identificar a la persona correcta para tu vida pues desarrollará en ti sentimientos que pensabas que no existían. Te viene un amor a distancia que podría cambiar tu manera de ser y pensar pues dará un giro de 360° a tu comportamiento. Si sientes necesidad de buscar a quien ya no está a tu lado hazlo, quizás sea el momento de cerrar ese ciclo y decir todo lo que te quedó en tu buche y no pudiste soltar a su debido tiempo.



Ponte las pilas en cuestiones del corazón, no seas tan negativo o negativa, estás tan decepcionado de esos sentimientos que cuando alguien te empieza a mostrar atención o cariño sueles asustarte y salir corriendo o ponerte a la defensiva. Un viaje se llega cuando menos lo esperes. Recuerda que todo tiene un inicio y un final, aprende a disfrutar las cosas el tiempo que duren. Te llegará una sorpresa en próximos días, aprende a disfrutarla. Traerás el hocico bien suelto y podrías cometer errores si hablas de más, no des tu opinión sino te la están pidiendo.

Géminis

Podrías entrar en conflicto con una persona que es muy importante para ti debido a que no sabrán acepar varias diferencias, no temas a esas cuestiones y más si estás hecho o hecha de defectos, recuerda que la única manera de que una relación prospere es saber entender a tu pareja o tus amistades. Disfruta más de esos momentos en lugar de amargarte por quien no te merece o solo te causa dolores de cabeza.



El tiempo será tu mejor aliado para sanar heridas que no han logrado cicatrizar del todo, personas que llegaron a tu vida y te dejaron una enseñanza quedarán marcadas en tu alma. Muchas posibilidades de que se cancele un proyecto que estaba por llegar debido a malos entendidos.

Cáncer

Probabilidad de cambio de domicilio en fechas próximas, ten mucho cuidado con chismes que llegarán a tus oídos, no tomes en cuenta todo lo que escuchas, recuerda que lo que no ven tus ojos carece de objetividad. Piensa bien la decisión que vas a tomar o podrías cometer ciertos errores que repercutirán en tu futuro. Una amistad podría ser víctima de robo o de asalto en estos días. Algunas ocasiones caes en situaciones muy absurdas que lejos de beneficiarte solo te atoran en el camino y eso se debe por creer en personas que ya anteriormente te traicionaron o te metieron en problemas.

Leo

Los Leo creen que el mundo solo gira alrededor de ellos, y cuando no reciben respeto, atención, elogios, aplausos y adulación de los demás, su autoestima sufre, su lado más oscuro emerge, y se transforman en una persona que nadie quiere que esté presente, ni en público ni en privado. Bien cabrones y cabronas, se ha de hacer lo que les de su chingada gana, muy desconfiados y desconfiadas, donde ellos estén siempre querrán ser el centro de atención, no aceptan criticas y son de carácter muy fuerte, vengativos a más no poder y suelen cobrársela por triple, en el amor son muy pinche entregados y fieles, aunque hay sus excepciones les encanta la comodidad y vivir bien y viajar mucho.

Virgo

Siempre se echan en cara el pasado y por eso a veces no avanzan ni madres, suelen tener problemas con la soledad pues odian estar solos pero cuando la dominan no querrán dejarla por nadie, son muy amigables y aman un chingos pues son entregados, se reprochan mucho las cosas aunque ellos no hayan sido culpables, les cuesta trabajo volver a confiar en quienes los o las traicionan y no suelen ser vengativos pero cuando les llenan el buche truenan sin piedad en contra del enemigo. Son generosos pero defienden a como sea a las personas amadas, no suelen meter las manos al fuego por nadie solo por quien de verdad vale la pena, defienden la verdad a morir. Muy calientes en la cama y siempre deseosos de sexo.

Libra

Cuestiones laborales mejorarán bastante bien, pero recuerda no soltar nada hasta no asegurar algo mejor. Un viaje te va a caer de perlas en próximas fechas, guarda unos centavos pues te van a hacer falta. Tu carácter y las situaciones del pasado son quienes te han moldeado tu forma de ser y esencia, no te sientas mal sino quedan rastros de la persona que fuiste al final la vida misma te preparó para ser tan perro o perra como eres y poder enfrentar el mundo, nunca te arrepientas de lo que has hecho pues esas equivocaciones te han dejado grandes lecciones que no olvidarás. Perdiste lo que más querías y tu orgullo no te ayuda en nada pues si sigues de esa manera perderás más en tu vida y vivirás arrepentido.

Escorpio

Amores nuevos llegan, viejos se olvidan, lo importante es que no te quedes inmóvil y disfrutes de cada oportunidad que se te presenta, así como aprender de cada uno de tus errores. Cambia tu forma de sentir y se más corazón, pero siempre muy atento a traiciones y mentiras. Te viene este próximo fin de semana perro posibilidades de encamarte con amistad o con una persona que acabas de conocer, no descuides a tus amistades pues estas podrían alejarse y dejar de buscarte. Ten mucho cuidado con una persona que ha llegado a tu vida pues podrías desilusionarte un muchísimo a causa de mentiras y traiciones, no entregues todo a la primera y busca la manera de que todo sea bajo un proceso en el cual nunca confíes del todo.

Sagitario

La tentación podría hacerte caer en un error del cual podrías lamentarlo pues si tienes pareja podrías dañarla y hacerla sentir muy mal. Vienen grandes cambios en tu vida pues comenzarás a madurar mucho, date la oportunidad de tomar tus propias decisiones sin que nadie intervenga en ellas, es necesario que pongas un alto a esas personas que se han aprovechado de ti. Oportunidad de mejorar en aspectos del área sentimental, pero tienes que ser muy inteligente para no cometer los mismos errores. Vienen días en los cuales deberás de creer y confiar más en ti pues nadie lo va a hacer por ti.

Capricornio

Podrías ponerte triste en algún momento del día al recordar eso que ya no tienes contigo, recuerda que no necesitas a nadie para salir adelante, recuerda que solo viniste y solo te irás. Deja de pensar y creer que las demás personas van a hacer por ti lo mismo que tú has hecho por ellos, aprende a no hacer nada de a gratis porque luego solo te ven la cara. Es momento de mandar bien lejos a la gente que solo está de adorno en tu vida, comienza por hacer una limpia en tus redes sociales. Una amistad te buscará para contarte chisme o pedirte algún consejo.

Acuario

No descuides la parte de tu físico pues estas en una etapa en que subirás muy fácil de peso, necesitas moverte antes que se te haga bolas el engrudo. Hay una persona de tu mismo sexo que tiene mucho interés en ti, sin embargo, tiene miedo a tu rechazo. Se planea un viaje y vienen reencuentros familiares. Traes muchos proyectos y metas en puerta que solamente se lograrán materializar si pones de tu parte, un familiar te ayudará con negocio que quieres poner. Chismes en puerta por parte de familiares.

Piscis

Algunas veces te dejas llevar por cuestiones muy tontas y reaccionas mal, no te tomes las cosas tan apecho, aprende a mandar a la tiznada a quienes solo te hacen sentir mal y te buscan por interés. Aprende a valorarte y no esperar ya nada de nadie. Si tienes una relación se torna una discusión por una tercera persona y malentendidos familiares. En tu trabajo andarás algo cansado, estresado y hasta la coronilla, date el tiempo para relajarte, necesitas acomodar tus horarios para que no se te complique.