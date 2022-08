Antes de disfrutar el estreno de House of the Dragon es momento de que repases la historia de la casa Targaryen

House of the Dragon: Lo que tienes que saber de la historia de la casa Targaryen

El mundo de Game of Thrones está de regreso con el estreno de House of the Dragon, la serie que es considerada una de las más esperadas del año, y antes de ver esta serie no está de más darle un repaso a la historia de la casa Targaryen. Así que sigue leyendo todo lo que sabemos de la casa de los famosos domadores de dragones.

Mucho antes de que Daenerys se convirtiera en la madre de dragones, la familia Targaryen se había convertido en la familia más poderosa de Westeros gracias a su dominio sobre los dragones, criaturas que en esa época surcaban los cielos.

House of the Dragon está basada en el libro "Fuego y Sangre" de George R.R. Martin y nos muestra la historia de la Casa Targaryen, 300 años antes del nacimiento de Daenerys Targaryen, cuando aún eran la familia más poderosa de Westeros, pero que sin saberlo estaban por empezar su gran decadencia.

Sin embargo, mucho antes de esto, ya había una larga historia de la casa Targaryen, aquí vamos a contarte cómo es que llegaron a ser tan grandes.

La historia de la casa Targaryen antes de House of the Dragon

La historia de la Casa Targaryen inicia en el Feudo Franco de Valyria, un feudo liderado por los Señores Dragón. Cuanta la historia que en ese momento los Targaryen no eran una de las familias más poderosas, hasta que una terrible catástrofe destruyó las tierras valyrias y mató a gran parte de los dragones. Los Targaryen, quienes habían sido advertidos de este evento por una predicción, decidieron instalarse en Rocadragón e invadir Westeros.

Los primeros 100 años los Targaryen se dedicaron a construir una enorme fortaleza, aquella a la que llega Daenerys en la séptima temporada de GoT. Fue entonces cuando Aegon Targaryen, conocido como Aegon el Conquistador, junto a sus esposas Visenya y Rhaenys, quienes también eran sus hermanas, iniciaron la conquista de los Siete Reinos.Para lograrlo hicieron uso de sus dragones: Balerion, Vhagar y Meraxes.

En ese tiempo, el norte estaba liderado por el Rey del Norte Torrhen Stark, quien al ver la inmensidad de los dragones, se inclinó frente a los Targaryen y les juró lealtad. Desde ese momento y por los siguientes 300 años los Targaryen fueron la casa gobernante hasta Aerys II Targaryen, el padre de Viserys, Daenerys y Rhaegar y a quien apodan “El Rey Loco”.

Sin embargo, años antes de la llegada de “El Rey Loco”, el poder de los Targaryen ya había comenzado a mermarse y esto es lo que veremos en House of the Dragon.