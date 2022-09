Estamos a solo unos días de que inicie Acapulco Shore 10 y con ello volverán a la pantalla las fiestas interminables y las polémicas que logran cautivar a miles de fans. Muchos rostros conocidos estarán de vuelta y sin duda la que no podría faltar es Karime Pindter, para que conozcas todo de ella, hemos armado un listado de ella con detalle de su vida que va desde su edad, novio, operaciones, cómo era y a qué se dedicaba antes del reality.

Acapulco Shore ha tenido un gran éxito con sus temporadas anteriores y todo está listo para arrancar con su edición número 10 este próximo 27 de septiembre a las 10pm., a través de MTV y Paramount Plus. Karime 'La Matrioshka' volverá a convivir con Jawy, “El Chile”, Ricky, Karime, Elizabeth Varela y Jacky Ramírez, la recién eliminada de Survivor México 2022.

¿Quién es Karime Pindter de Acapulco Shore 10?

1. Nació el 25 de mayo de 1993, por lo que actualmente tiene 29 años y es signo de zodiaco Géminis.

¿Cómo era Karime Karime antes de Acapulco Shore?

2. Comenzó su carrera en medios de comunicación, antes de Acapulco Shore, Karime era locutora en la estación Radioactivo.

3. Saltó a la fama al unirse al elenco de la primera temporada de Acapulco Shore en 2014 y desde entonces ha aparecido en cada edición.

4. Karime Pindter se ha convertido en una empresaria, decidió lanzar su propia línea de camisas y recientemente de labiales. Además junto con sus amigos creó el restaurante Piyoli y emprendió TIA Agency, su propia agencia para producir videos y crear contenido.

5. 'La Matrioshka' también ha incursionado en la música con su tema musical llamado “Tostadita” en colaboración con su amigo Luis Caballero "Potro".

6. Karime nunca ha negado sus cirugías, diversos medios de espectáculos han revelado que la estrella de Acapulco Shore se ha sometido a una liposucción, lipoinjerto de glúteos, rinoplastía, aumento de busto, liposucción de cara, bichectomía, bótox, entre otras.

7. A finales del 2018, Karime Pindter fue operada de urgencia debido a que uno de sus implantes de busto reventó.

¿Quién es el novio de Karime 2022?

8. En redes sociales, Karime presentó en 2019 a su novio Patricio, pero todo parece apuntar que no es con él con el que se va a casar. Karime Pindter reveló recientemente que está comprometida y que incluso ya le dieron el anillo: “Yo no acostumbro mucho hablar de mi vida privada, pero pues ya con roca en mano... y es que una tiene que ser como Yuya o hasta que esté preñada o casada”, mencionó en entrevista para el canal de YouTube de Vaya Vaya. No dio el nombre de su nuevo novio pero aclaró que no se llevará su anillo a Acapulco Shore 10 por miedo a perderlo.

¿Cuál fue el problema entre Mane y Karime?

9. Karime y Manelyk eran las mejores amigas de Acapulco Shore y llegaron a ser las 'comadres'; sin embargo, se alejaron después de que 'La Matrioshka' se fue de viaje a Las Vegas con Jawy días después de que él y su amiga terminarán su compromiso.