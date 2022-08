Recientemente se anunció el regreso de uno de los realities más controversiales de la pantalla, ‘Acapulco Shore’ estrena su edición 10 el próximo 27 de septiembre a través de MTV y Paramount Plus y traerá de regreso algunos famosos ya emblemáticos del programa. Pero tal parece que la producción dejó ir a la influencer del momento como parte de su elenco, ya que Karely Ruiz reveló que fue rechazada de Acapulco Shore 10.

Karely Ruiz es una de las influencer más populares actualmente en redes sociales y una de las mexicanas con más ingresos en OnlyFans, por lo que la noticia de que podría haber aparecido en la pantalla junto a Jawy, “El Chile”, Elizabeth Varela, Karime 'La Matrioshka' y Jacky Ramírez, ha dejado impactados a sus fans.

Fue la propia Karely Ruíz quien reveló que fue rechazada de Acapulco Shore 10 en una transmisión en vivo, pero reveló que no le afecta y qué entiende que “las cosas pasan por algo”. Aunque no dio más detalles, sus seguidores han lanzado algunas teorías de por qué la modelo regiomontana no fue elegida como parte del elenco.

“No me aceptaron en Acapulco Shore, pero pues no importa ¿saben?, o sea, no me voy a agüitar, vienen más oportunidades más ching*nas. Por algo pasan las cosas. Yo siempre he dicho ‘por algo pasan las cosas’, por algo no me aceptaron”, mencionó la creadora de contenido.