Las emociones están al límite en La Academia, el final está cada vez más cerca y la presión está en aumento, por lo que los alumnos están agotados e incluso hay quienes no han podido salir a cantar debido a temas de salud. Pero ahora otra noticia ha sorprendido a los seguidores del reality y los ha dejado intrigados, ya que el conductor Yahir será reemplazado por otra figura de TV Azteca. ¿Por qué y quién es ella?

Los alumnos de La Academia 2022 no la están pasando bien de salud, algunos han presentado cuadros de deshidratación, Eduardo tiene contractura muscular por estrés acumulado, Santiago casi se desmaya en el escenario y Rubí dio positivo en Covid-19. Por lo que cuando se anunció que Yahir faltará al siguiente concierto, muchos se preocuparon, pero tal parece que la razón de su ausencia no tiene nada que ver con una enfermedad, cansancio o a las duras críticas que el artista que ha recibido en redes sociales.

¿Por qué Yahir no estará en el concierto del sábado en La Academia 2022?

Yahir no dio positivo a Covid-19 y no se retira de La Academia 2022, su ausencia solo será temporal y es por cuestiones laborales. Desde que el cantante y ex académico firmó su contrato para ser el conductor del programa, dejó claro que no podría asistir el sábado 30 y grabar el programa En Vivo, porque tiene un concierto pactado que debe cumplir. Por lo que se espera, esté de regreso el domingo en el reality show.

¿Qué conductora reemplazará a Yahir en La Academia 2022?

La producción de La Academia 2022 ha informado que el sábado la conducción estará a cargo de Laura G de Venga La Alegría y será apoyada por la co-conductora Vanessa Claudio y el host digital William Valdés.