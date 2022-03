La empresa Dish Latino revivió al Chavo del 8 gracias a la inteligencia artificial Deep Fake para un comercial. En el mismo, se busca reconocer a dos ídolos de la industria del entretenimiento: Chespirito y Eugenio Derbez.

+Vecinos: cuándo y a qué hora se estrena la temporada número 12 dedicada a Octavio Ocaña

"Este proyecto fue posible gracias a la familia Gómez y también gracias a Dish Latino, comprometido con la comunidad latina en Estados Unidos. Esto ha sido muy especial porque resalta cómo el Chavo del 8 rompió esquemas, abrió un camino para que los latinos puedan triunfar en el cine, la política, los deportes, la ciencia y muchas otras áreas", explicó Derbez sobre la publicidad.

+La publicidad completa

Según informaron por parte de la empresa, se utilizaron más de 1.000 horas de Deep Fake y el actor encargado de prestar su corporalidad al personaje fue Juan Frese.

El hijo de Chespirito habló sobre lo que sintió al ver a su padre con inteligencia artificial

Roberto Gómez Fernández, el hijo de Chespirito, habló sobre la publicidad: "Me cuesta trabajo poder expresar la emoción que me da porque para ustedes, el público está viendo al Chavo y yo estoy viendo a mi papá. Es la primera vez desde que no está con nosotros que vuelvo a ver hablar a mi padre".

Y añadió: "El shock de ver a mi padre años después de que no está con nosotros es sin duda el impacto más grande que he tenido recientemente, el poder volver a oírlo, hablar tal cual, yo veo a mi papá hablando y eso no tiene precio sin duda".