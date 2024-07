Pumas UNAM tiene todo listo para su debut en el Apertura 2024. El conjunto de Gustavo Lema hará su presentación en la Liga MX este domingo 7 de julio desde las 12:00 frente a León en el Estadio Olímpico Universitario.

Una de las novedades de cara a ese encuentro tendrá que ver con los dorsales y, en específico, con el nuevo dueño del N° 10. Quien contará con el honor de portar el emblemático número será Leo Suárez, el cual dejará de lado el jersey 32 que supo utilizar la temporada pasada.

El propio ex futbolista de América y Santos Laguna se refirió a lo que significa portar dichos dígitos en su playera. Al respecto, afirmó que lo motivará para “trabajar más por el equipo“.

Leo Suárez será quien lucirá el “10” de Pumas en la temporada 2024/2025. (Imago)

“Yo pedí la ’10’ porque es un número que me gusta desde chico, además del ’32’ que son los números que más me gustan. Yo sé lo que conlleva llevar la ’10’ en un equipo tan grande como Pumas. Es una responsabilidad y una presión que me gusta y me motiva a trabajar más, al final seré uno más de mis compañeros corriendo y trabajando por el equipo”, manifestó Suárez en conferencia de prensa.

De “la garra no se negocia” al “hacerse más fuerte de visita”

Por otro lado, el argentino aseguró que el equipo de Pumas UNAM ha ganado en solidez con respecto al de la temporada pasada. Además, comentó que la actitud será fundamental para conseguir resultados positivos.

“Este equipo es más sólido que el del torneo pasado, tuvimos la pretemporada para determinar lo que Gustavo Lema quiere de nosotros. Eso sí, la garra y los huevos no se negocian. Acá corremos todos por el equipo somos un grupo muy unido y lo demostramos en cada entrenamiento; eso lo tenemos que llevar a cada partido para arrancar con el pie derecho”, manifestó quien arribó al conjunto auriazul a comienzos de este año.

Finalmente, reveló que una de las claves del éxito felino será hacerse fuertes de visitante, algo que no ha conseguido durante el pasado Clausura. Sin ir más lejos, los capitalinos ganaron tan solo una vez en esa condición durante el pasado torneo (NdeR: 4-0 a Mazatlán).

“Yo creo que lo importante es seguir haciéndonos fuertes en casa y trabajar para hacer lo mismo de visitante que no fue nuestro fuerte en el torneo pasado. Tenemos que ser un equipo duro y estamos confiados porque hemos trabajado de la mejor manera”, concluyó.