Luego de que en días pasados se hiciera viral la noticia de que alguien filtró un video que el rapero subió a su OnlyFans, salió a la luz un video en el que la ex actriz y escritora de burla de él.

Mia Khalifa critica video de Babo: ¿Qué dijo la ex actriz sobre el rapero?

No ha sido la mejor semana para el rapero Eduardo Dávalos De Luna, mejor conocido como Babo ya que luego de que se filtrara un video suyo que él había subido exclusivamente a su cuenta de OnlyFans, los internautas "resucitaron" un clip en el que la ex actriz e influencer Mia Khalifa criticaba un video del integrante de Cartel de Santa, por lo que los fans de la agrupación empezaron a preguntarse qué fue lo que dijo la actriz.

Pero antes de que veas qué fue lo que dijo Mia Khalifa cabe recordar que aquí en BolaVIP, ya hemos informado que el compartir el video que Babo subió de forma exclusiva a su OnlyFans podría constituir un delito, tema del que te podrás informar mejor en esta nota. Y luego de esta breve aclaración es momento de conocer de qué video se burló Mia Khalifa y qué dijo de Babo.

Mia Khalifa criticó un video de Babo: ¿Qué dijo la ex actriz sobre él?

La ex actriz de cine para adultos y que ahora se dedica s ser una influencer, se burló de Babo luego de ver el video de la canción "Si te vienen a contar" de Cartel de Santa, ya que en este el rapero aparece bebiendo una lata de la bebida alcohólica conocida como Four Loko; sobre esta acción Khalifa dijo: "¡Four Loko! ¿Acaso tiene 17 años? ¿Quién toma Four Loko después de los 17?". Aunque a pesar de esta crítica, la escritora dijo que la música del grupo sí le gustó, pero que necesitaban ayuda para poder hacer mejores videos.

Este video con la declaración de Mia Khalifa fue grabado en 2019 cuando fue invitada al programa de Pepe Garza en Los Ángeles y luego de decir que le gustaba la música mexicana, el conductor le mostró varios videos musicales como por ejemplo "Adiós amor", de Christian Nodal o "La Chona", de Los Tucanes de Tijuana. Sin embargo solo criticó el video de Cartel de Santa al referirse a Babo consumiendo la bebida ya mencionada.

¿Quién es Mia Khalifa?

Es una ex actriz de cine para adultos que se volvió uno de los rostros más reconocidos de esta industria entre 2014 y 2015, periodo en el que participó en varias películas que la convirtieron en tan solo 2 meses en la intérprete más buscada y famosa de este tipo de cine en las páginas que se dedican a distribuir este tipo de contenidos. Sin embargo decidió retirarse de esta industria poco tiempo después para convertirse en influencer, lo que la ha llevado a diferentes espacios, como por ejemplo el ya mencionado programa de Pepe Garza.