Una de las influencer más populares del momento es sin duda la joven veracruzana Yeri Mua, quién los últimos meses se ha convertido en tendencia en más de una ocasión por diferentes polémicas como revelar que el futbolista Julián Andrés Quiñones le envió por redes sociales una foto que la incomodó y por llamar "machistas" a los aficionados del Atlas. Pero todo parece apuntar a que no es la única de su familia que se ha hecho famosa gracias a las redes sociales, ya que “Papá Bratz” también ya es conocido en Internet, descubre quién es el papá de Yeri Mua.

Yeri Mua acusó a sus ex Brian 'Paponas’ de deberle un millón de pesos y recientemente anunció su nuevo noviazgo con el influencer mallorquín y cantante Naim Darrechi.

¿Quién es el papá de Yeri Mua?

El papá de Yeri Mua es Silvio Cruz, mejor conocido como “Papá Bratz”, aprovechando la fama de su hija, se lanzó como influencer con su propia fan page en Facebook, donde tiene más de 800 mil seguidores, y su cuenta de Instagram con más de 100 mil fans. Redes sociales en las que comparte su estilo de vida y publicaciones referentes a Veracruz.

¿Los papás de Yeri Mua se están divorciando?

Los papás de Yeri Mua, la señora Yahel y el señor Silvio Cruz, conocidos como los “Papás Bratz” anunciaron hace unas semanas través de la web que se divorciarían, pero más tarde revelaron que todo se trataba de una broma, lo que causó confusión entre los seguidores.

¿Papá Bratz tiene otra hija?

En TikTok circula un video donde se asegura que Silvio, el papá de Yeri Mua, tiene una hija con otra señora, relación que habría sucedido cuando estuvo separado por un tiempo de la mamá de la influencer.

A esto se suma un comentario en la transmisión de Brian 'Paponas’, ex novio de Yeri Mua, quién mencionó que “acuérdate, quién tiene una hija también”.

Esto fue confirmado por Yeri Mua y en un video habló del tema, donde mencionó que no conocce a su media hermanita, pero no está de acuerdo con que la gente en internet la esté buscando, porque la pequeña no tiene culpa de nada.